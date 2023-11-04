سبب غير متوقع أدهش الملايين .. لماذا خلق الله الأرانب ولماذا حرم أكلها .. معلومات لا يعرفها الكثيرون!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلق الله الارنب مثله كمثل باقي الحيوانات، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب، ولكن هذا لا يعني أنه حرام، بل هو حلال بالإجماع. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز أكل الأرنب، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب.

احاديث توضح جواز أكل لحم الأرنب

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “أَصَابَ أَنَسٌ بَرْذَوْنًا فَبَعَثَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ مِنْهُ”.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أَرْنَبٍ”.

لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم الأرنب

أما سبب عدم أكله صلى الله عليه وسلم للحم الأرنب، فقد ذكر بعض العلماء أنه كان يكرهه، وأن هذا الكراهة لا تعني التحريم، وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في “تحفة المحتاج” أن سبب عدم أكله صلى الله عليه وسلم للحم الأرنب هو أنه كان يكرهه، وأنه كان يكره كل ما يخرج من الأرض، كالأرانب والحشرات، كما كان يرى بعض العلماء أن عدم أكله صلى الله عليه وسلم للحم الأرنب كان بسبب كونه من الحيوانات التي تحيض، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون أكل لحم الحيوانات التي تحيض.