دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقابل في أغلب الأوقات بعض من الأمور التي تبدو كأنها صغيرة جدا ولكنها في الواقع غير هذا نهائيا، ومن ضمنها هي مشكلة ضياع المفاتيح دون أن ندري أين هي المشكلة، حيث أن هذا الشيء يتسبب في وجود أكثر من مشكلة مختلفة جدا، حيث أن المفاتيح تشمل مفتاح كل من المنزل والعربية وأيضا المكتب وأي شيء آخر له مفتاح ففي هذه الحالة يلجأ إلى استعمال أي أداة تكون حادة من أجل كسر القفل فتح الباب المغلق، ولكن هذا الشيء ليس صحيح مطلقا لأننا سنوضح لكم طريقة بسيطة جدا يتم بواسطتها فتح القفل المغلق بطريقة سهلة جدا بدون مقابلة أي مشكلة أو صعوبة في هذا الأمر خلال وقت سريع جدا وبدون بذل أي مجهود كبير. طريقة لفتح القفل من خلال مشبك الأوراق يجب أن تقوم في البداية بفرد سلك المشبك، ثم بعدها يتم ثنيه من خلال ضم كل من الطرفين بجانب بعضهما لكي يصبح سلك بصورة مزدوجة.

ثم بعد ذلك يتم ثني رأس السلك حتى يظهر مثل هذا الرقم بالتحديد وعليك أن تقوم بوضع رأس المشبك في هذه الناحية الصغيرة الواسعة بالقفل، ولا يمكنك تحريكه بعدها.

يجب تجهيز مشبك ورق جديد مرة أخرى ومن ثم يتم بفرده، ثم بعد ذلك قم بضم الطرفين بجانب بعضهما البعض حتى يصبح على هيئة سلك مزدوج.

يجب إدخال أحد من أطرافه بجانب المشبك الأول، ولا بد من جذبه بدرجة كبيرة من ناحية الخارج.

عليك أن تقوم بتكرار هذه الحركة مرة ثانية في حالة لم يتم فتح القفل المغلق فقط من المرة الأولى، وسوف يفتح القفل معك بعدها بطريقة سهلة. فتح القفل المقفول بواسطة العلبة المعدنية يجب عليك في البداية أن تقوم بقص جزء من هذه العلبة على شكل حرف (T).

ثم بعدها يتم لف هذه القطعة المقصوصة من ناحية الطرف المتحرك الخاص بهذا القفل، ولكن يجب أن يكون الجزء العمودي من شكل حرف ال (T) هو الناحية الملتفة حول هذا الطرف من الداخل.

عليك أن تقوم باستعمال الجزء العلوي من حرف (T) لدفع القطعة المعدنية إلى القفل حتى يتم فتحه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدمها في الحلال.. لو مفتاحك ضاع طريقة جهنمية لفتح أي قفل مهما كان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.