ولا الجن الأزرق يعرفه.. سر غريب وراء وجود فتحة في حوض الحمام مفاجأة غير متوقعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك العديد من الأشياء الموجودة من حولنا والتي نقوم باستخدامها بشكل يومي ولكننا لا نغرف ما هو المغزى من وجودها في هذا المكان بالتحديد، ولكن الكثيرين من الأشخاص خاصة ربات البيوت لا يعلمن عنها أي شيء، كما وضحنا لكم، ومن ضمن تلك الأشياء هي الفتحة الدائرية الصغيرة أو الثقب الموجود في أحواض غسيل الأيدي وكذلك حوض الاستحمام وهي في الأصل تحتوي على عدد من الثقوب والفتحات الدقيقة جدا، وهناك عدد قليل جداً منهم فقط هم الذين يعرفون السبب الأساسي وراء هذه الفتحات الموجودة داخل أحواض المطبخ والحمام وسوف نتناولها معكم خلال هذا المقال.

الغرض الأساسي وراء هذه الفتحة داخل أحواض الغسيل

السبب الأساسي من وجود تلك الفتحة ووضعها في هذا المكان أنها صممت من أجل تصريف المياه في حالة ما إذا كان هناك أي انسداد في الخزان.

كما أن تلك الفتحة تساهم بدورها في عملية تصريف المياه وعدم انسدادها بشكل نهائي حتى لا يحدث أي غرق للمكان، حيث أن كل هذه الأحواض تعد من ضمن أكثر الأشياء التي تتعرض للانسداد بصورة مستمرة، لهذا السبب سوف تحتاج باستمرار لشيء يتم عن طريقه تصريف المياه بصورة سهلة جدا دون أن يحدث أي مشاكل نهائيا.

كيفية تنظيف حوض الحمام من الكلس والاصفرار

في حالة تواجد الكثير من الأوساخ والشوائب وأيضا التكلسات داخل أحواض الغسيل، حيث أن هذا يسبب إزعاجا وتوترا كبيراً لأصحاب البيت بسبب شكله السيء، لهذا تقوم أي ربة منزل بتنظيفه باستمرار من خلال استعمال الخل والليمون وأيضا صابون الغسيل وتنظيفه ومن ثم تعقيمه بطريقة سهلة.