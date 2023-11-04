“كنز مدفون في بيتك” .. معلقة السنبلة القديمة وصل سعرها لـ150 ألف جنيه !! .. دور عليها دي تقلها يساوي دهب!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنتشرت أخبار كثيرة خلال هذه الفترة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وتم تداولها بشكل كبير وعلى رأس هذه الأخبار خبر الملعقة التي بها رسمة السنبلة لما لها من أهمية وإرتفاع كبير في سعرها وظهر أشخاص يريدون شرائها بمبالغ عالية وبسعر خيالي وبعيد كل البعد عن السعر الحقيقي لتداولها لذلك سوف نوضح تفاصيل هذه الأخبار والتعرف على تاريخ هذه الملعقة في السطور الآتية.

بداية صناعة ملعقة السنبلة

تعد هذه الملعقة من المقتنيات الأثرية وتوجد في جميع المنازل ويوجد عدة تفاصيل مهمة حول هذه الملعقة يجب التعرف عليها كما يلي:

تم إستيراد هذه الملعقة السنبلة من إنجلترا من قبل أحد الأشخاص عام 1970.

ذات شكل متميز ومصنوعة من الألومنيوم ولها لون فضي لامع وبها حفر على شكل سنبلة على يد الملعقة.

قام هذا الشخص بإستيراد عدد كبير منها.

تعد هذه الملعقة مشهورة في جمهورية مصر العربية ودول عربية كثيرة.

تتميز هذه الملعقة بالتصميم الفريد من نوعه الذي تختص به عن باقي الملاعق.

تتميز بجودتها واحتوائها على نسبة كبيرة من الفضة غير القابل للصدأ.

حقيقة إرتفاع سعر الملعقة السنبلة

تعد تداول اخبار عدة على أحد المواقع الإلكترونية ومنها موقع Olex المختص بعمليات البيع والشراء أون لاين بأنه عرض سعرها 150.000 جنيه مصري ولقد غلق خبير مقتنيات على هذه الأخبار بأنها مجرد إشاعات فقط، وأن سعر هذه الملعقة لا يزيد عن 30 جنيه مصري لأنها تتميز بالجودة في التصنيع ومقاومة الصدأ ويجب أن تكون الملاعق مرتفعة الأسعار عندما تتميز بمواصفات عاليه بها، لذلك يتم مناشدة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الإشعاعات.