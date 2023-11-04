“ياريتني عرفتها من زمان” .. 3 أضرار كارثية لترك ” جهاز الراوتر ” يعمل طوال الليل .. خلي بالك هيخرب بيتك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن استخدام الإنترنت أصبح من أساسيات حياتنا في الوقت الحالي والتي لا غني عنه بأي شكل حيث أصبح كل منزل في هذه الأيام يحتوي على جهاز الراوتر ولكن الغالبية العظمى يجعلون هذا الجهاز يعمل طول الليل دون أن يتم إغلاقه ولو لفترة قصيرة مما يجعله يسبب العديد من الأضرار وفي هذا المقال سوف نخبركم عن اضرار جهاز الراوتر.

تشغيل الراوتر طوال الليل

بحسب ارشادات المبرمج محمد عبد الرحمن فإنه عند ترك الراوتر يعمل طوال الليل دون أن يقوم أي أحد بإغلاقه يؤدي ذلك الى وجود الكثير من الأخطار للمنزل بشكل عام وعلى جميع أفراد الأسرة بشكل خاص.

أضرار تشغيل الراوتر طوال الليل

هناك العديد من المخاطر التي يسببها الراوتر في المنزل ومنها: