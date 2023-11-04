هترجع جديدة من تاني طريقه خطيرة لغسل البطاطين بدون تعب ولا مجهود بالخلطة السحرية..هتقضي على البقع والاتساخات تماما

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزامنا مع دخول فصل الشتاء ويستعد جميع ربات المنزل من خلال غسل الملابس الشتوية وكذلك البطاطين حيث انهم من الأشياء التي تجد صعوبة في غسلها وتنظيفها نظرا لحجمها الكبير فهي ثقيلة للغاية ولكن ترغب العديد من السيدات في الحصول على بطاطين نظيفه خاليه من اي بقع او اتساخات فالبعض من السيدات يلجا الى تنظيفها في المنزل ويبذل مجهود كبير ولا يحصل على نتائج رائعة والبعض الآخر يقوم بارسالها الى محلات الغسيل المختلفة ولكن تكون غالية الثمن ولا تعطي النتائج المطلوبة لذلك جئنا اليك وصفه سحريه سوف تخلصك من البقع والاتساخات في وقت خليل وبدون مجهول.

طرق غسل البطاطين

عندما يتعلق الأمر بغسل البطاطين هناك بعض العوامل التي يجب أن نتعرف عليها لتسهل علينا عملية الغسيل في اقل وقت وباقل مجهول

اختاري يوم غسيل جميل ومشمس تقومي بغسل البطاطين وايضا يكون الجو خالي من الغبار والأتربة حتى تجف البطاطين في وقت سريع.

لا تقومي بغسل البطاطين والمفروشات الثقيلة في يوم واحد حتى لا يأخذ منك مجهود كبير.

لا تنسي إضافة معطرات بجودة عالية عند تنظيف البطاطين لكي تحصلي على رائحة جميلة عند الاستخدام.

كيفية غسيل البطاطين الثقيلة