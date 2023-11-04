“ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس” .. ٧ إستخدامات سحرية ومجربة لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش للأظافر بس!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل فكرت يوماً ما هي الفائدة المتعلقة بالبروز وفتحات القصافه؟ وهل فكرت أن تستفيد بها في يوم من الايام؟ لك أن تتخيل أن قصافه الاظافر لها استخدامات أخرى غير قص الأظافر وإزالة الجلد الميت والكثير من الناس لا يعرفون عنها شئ، وفي هذا المقال سوف نخبركم عن فوائد قصافة الأظافر الأخري والتي تساعدنا في توفير الوقت والجهد.

فوائد قصافة الأظافر

من الممكن أن لا تقوم بشراء العديد من الأشياء واستخدام قصافة الأظافر بدلا منها مثل :

تستطيع استخدام اللسان الحديدي الموجود في القصافة كمفك لربط وفك المسامير إذا لم يتوفر لديك مفك عادي.

في حالة عدم وجود قصافة للأسلاك فإنك تستطيع استخدام قصافة الاظافر بديلا عنها.

من الممكن أن يتم فتح زجاجات المياه الغازية وأغطية البرطمانات عند فتحها لأول مرة.

تستطيع أن تستخدم الفتحة التي توجد في القصافه في الأعمال اليدوية والتي بدورها تساعد في منع فك البكرة باستمرار وبالتالي يجعل مساحة الخيط المفكوك مناسبة لما يتم سحبه.

يمكن استخدام قصافة الأظافر كحامل لعود البخور في الفتحة المخصصة لها ووضع طبق من البلاستيك أسفل الرماد.

من أهم الاستخدامات الأخرى الموجودة في قصافة الاظافر أنك تستطيع استخدامها في فتح علب الكرتون المغلفة بالشريط البلاستيكي أو استخدامها كبديل القطر الحديدي أو القاطع.

ممنوع استخدام القصافة في هذه الحالة

وفقا للأبحاث العالمية فإنه يمنع تماما استخدام القصافه أكثر من عام واحد بدون أن يتم تنظيفها وتعقيمها حتي لا تنتشر البكتريا والمكروبات بين الأصابع ولذلك يجب أن يكون لدى كل شخص في المنزل قصافة أظافر خاصة به.