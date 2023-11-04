فتاة جميلة تضع الكوكاكولا على شعرها يومياً وما حدث لها جعلها عبرة لكل فتاة متهورة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد تستغربين مما ستقرئين بعد قليل، لكنها فعلاً حقيقة واقعية، فمشروب الكوكا كولا يعد واحدا من أفضل المواد التي يمكنك استخدامها لفرد شعرك المجعد والخشن، والحصول على شعر ناعم كالحرير، وللتعرف أكثر على طريقة فرد الشعر المجعد والخشن اقرأي هذا المقال بالتفصيل.

الكوكا كولا لفرد الشعر المجعد والخشن

نالت وصفة فرد الشعر بالكوكا كولا شعبية كبيرة في الفترة الماضية، فعلى الرغم من أن الفكرة تعد غريبة بعض الشيء، إلا أنها أبدت نتائج إيجابية بالنسبة لبعض الأشخاص، ويرجع نجاح هذه الوصفة إلى احتواء الكوكاكولا على مكونات مثل الأحماض والكافيين والسكر، التي تساهم بشكل فعال في تنعيم الشعر المجعد وإضفاء بعض اللمعان عليه.

لكن على الرغم من ذلك، فيجب ملاحظة أن تأثير هذه الوصفة قد يختلف من شخص لآخر، وقد يتأثر بنوعية الشعر وحالته العامة، كما ينبغي أن يتم تجربة الوصفة بحذر وعلى جزء صغير من الشعر قبل تطبيقها على الشعر بالكامل، للتأكد من عدم حدوث أي ردود فعل سلبية أو تهيج لفروة الرأس، كما يحب توخي الحذر واستخدام المنتجات والوصفات المعتمدة علمياً والتي تم تطويرها خصيصًا للعناية بالشعر وفرده بطرق آمنة وفعالة.

طريقة فرد الشعر المجعد باستخدام الكوكا كولا

المكونات

زجاجة من الكوكا كولا.

مشط واسع الأسنان.

مقص الشعر (اختياري).

ماء ورد.

الخطوات

قومي بتجهيز زجاجة من مشروب الكوكا كولا وافتحيها بحذر للتخلص من الغازات المتراكمة.

قومي بغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو والبلسم المفضل لديك، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم، قومي بتطبيق الكوكا كولا وماء الورد على الشعر بشكل متساوٍي، يمكنك استخدام يديك أو فرشاة لتوزيعه بشكل جيد على كامل شعرك.

قومي بتمشيط شعرك باستخدام المشط ذو الأسنان الواسعة لضمان توزيع الكوكا كولا بشكل متساوٍ وتغطية كل خصلة من الشعر.

اتركي الكوكا كولا على الشعر لمدة تتراوح ما بين 10-15 دقيقة، ويمكنك تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لتعزيز تأثيرها.

بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة بقايا الكوكا كولا.

يمكنك تجفيف الشعر بالهواء الطبيعي أو باستخدام مجفف الشعر بحرارة منخفضة.

إذا كنت ترغبين في تحديد تسريحة معينة، يمكنك استخدام مقص الشعر لقص الشعر وفقًا للشكل الذي ترغب فيه.

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