مذكورة في القرآن الكريم.. عبادة تجذب المال بطريقة لا تتوقعها.. جرّبها وراقب كيف ستتغيّر حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من منا لا يرغب في زيادة رزقه وسعته؟.. بالطبع فالجميع يرغب في ذلك، لكن ما هي الطريقة التي يمكن اتباعها لزيادة الرزق، وهل هناك ما يجلب الرزق في السنة النبوية أو في القرآن الكريم؟ بالطبع فلم يغادر القرآن الكريم أو السنة النبوية شيئاً إلا ودلنا عليه، وفيما يلي سوف نتعرف على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية في هذا الشأن.

ورد في السنة النبوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء ، فالصدقة هي من أهم وأفضل الطرق لجلب الرزق وتوسيعه، فكلما أراد الشخص زيادة رزقه توسعته كلما زاد من صدقته، فعلى العكس مما هو متوقع تماماً أن الصدقة تنقص من المال، فإنها ليست كذلك وانما تزيد الصدقة في الرزق ،وتبارك في المال المتبقي.

كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح شاة وأمر إحدى زوجاته بالتصدق منها فلما عاد إلى بيته سألها ماذا بقي من الشاة فأجابت فنيت كلها ولم يبقى إلا الذراع، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً بل بقيت كلها عدا الذراع، وبهذا يتضح لنا فضل الصدقة وأثرها في زيادة الرزق، وليجرب كل منا التصدق ولو بالقليل موقنا أنها ستجلب عليه رزقاً وسوف يرى كيف ستتغير حياته.