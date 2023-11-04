دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البرص أو الوزغ من الزواحف المزعجة التي تسبب الرعب والخوف عند ظهورها في المنزل حيث ينزعج الكثيرين عند رؤيته بالقرب منهم سواء الصغار أو الكبار، لذا يلجأ الكثيرين للقضاء عليه باستخدام المبيدات والمواد الكيماوية التي تضر بصحة أفراد الأسرة، ولكن قد يواجه البعض صعوبة في القضاء عليه مما يدفعهم لقتله بمجرد رؤيته، والجدير بالذكر أن هناك خطورة بالغة من قتل تلك الحشرات في المنزل منعاً من انتشار الفيروسات والجراثيم بسببها، لذلك نقدم لكم أفضل الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من البرص نهائياً من المنزل.
ماذا يحدث عند قتل البرص في المنزل؟
ينصح بعدم اللجوء إلى قتل البرص أو الوزغ عند رؤيته بالقرب منك حيث يعمل ذلك على نشر البكتيريا والمواد العضوية الضارة التي تتسبب في انتشار الروائح الكريهة مما يزيد من خطورة انتشار الفيروسات والجراثيم، كل ذلك يساعد على زيادة فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة لأفراد الأسرة مما يجعل ذلك مصدر خطورة شديدة على الصغار والكبار على حد سواء.
أفضل الطرق الطبيعية للتخلص من البرص نهائياً
هناك العديد من الطرق الفعالة والمجربة للتخلص من ظهور البرص في المنزل وطرده نهائياً منها التالي:
- خل الخميرة من أكثر الطرق التي تساعد على طرد البرص عن طريق مزج الخل والخميرة بكميات متساوية ثم مسح الأماكن التي تظهر فيها هذه الحشرات الزاحفة.
- يعد زيت اللافندر وزيت النعناع من أفضل الطرق لطرد البرص من المنزل بسبب رائحتها القوية والنفاذة.
- ماء الليمون أيضاً له دور فعال للتخلص من البرص عند رش المناطق التي يتواجد بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “إياك تقتله في بيتك تاني”!!… تجنب قتل البرص أو الوزغ في المنزل نهائياً… هتنصدم لما تعرف السبب وراء ذلك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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