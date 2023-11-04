«إزاي عايشين ومنعرفش الطريقة الصح» .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لسحب فلوسك من ماكينة ATM بدون فيزا السر في تليفونك .. هتندم لو مجربتهاش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال السنوات الأخيرة تم استخدام ماكينات الصرف من قبل البنوك و التي يتم إدخال الفيزا بها ومن ثم الحصول على الأموال، وقد جاء استخدام هذه الماكينة بهدف توفير الراحة للمواطنين وعدم التكدس والازدحام بين المواطنين وخصوصاً أثناء الحصول على مستحقاتهم من المعاشات أو غير ذلك، وعلى الرغم من المميزات التي تتميز بها هذه الماكينة إلا أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المواطنين أثناء استخدامها وفي هذا الوقت لا يدرون كيف يمكن أن يتصرفوا لحل هذه المشكلة وذلك مثل سحب الفيزا أثناء صرف الأموال.

الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا من المواطنين في ماكينة الصرف

قد يكون هناك بعض الأسباب التي ينتج عنها سحب بطاقة الفيزا من المواطنين داخل ماكينة الصرف ATM ، ولعل أبرز الأسباب ما يلي:

ربما بسبب عطل فني في الماكينة نفسها.

وقد يكون قد أدخل الشخص المستخدم رقم السر خطأ بشكل متكرر يصل لثلاث مرات.

وربما تأخر المستخدم في سحب الفيزا بعد كتابة الرقم السري.

خطوات عبقرية تساعدك في سحب النقود من الماكينة دون استخدام الفيزا

أصبح بإمكان الجميع الحصول على أموالهم دون استخدام الفيزا وهذا يعتبر أمراً هاماً للجميع وخصوصاً من يواجهون أي مشاكل أثناء سحب النقود من ماكينة الصرف ATM، وينك ذلك من خلال محفظة إلكترونية يتم تفعيلها على هاتفك وبعد ذلك يمكنك إتباع هذه الخطوات :