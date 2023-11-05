حتى “لو عمرك فوق 70 سنة هترجعي شباب“.. ضعي زيت الزيتون والموز على هذه المنطقة قبل النوم ولن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب العديد من الفتيات على وجود وصفة سهلة وسريعة وغير مكلفة للقضاء على المشاكل التي توجد في البشرة بشكل نهائي، لذلك تعتبر وصفة زيت الزيتون والموز من أشهر الوصفات التي يمكن استخدامها لعلاج بعض مشاكل البشرة ويمكن اللجوء إليها بدلًا من الذهاب إلى مراكز التجميل المكلفة.

يمكن عمل وصفة زيت الزيتون والموز لتنقية البشرة عن طريق تحضير المكونات الآتية

المكونات

ملعقة ونصف صغيرة من البن.

ملعقة ونصف كبيرة من خل التفاح.

ملعقة ونصف من الموز المهروس.

ملعقة ونصف كبيرة من زيت الزيتون.

وعاء

طريقة التحضير

يمكن تحضير وصفة زيت الزيتون والموز للبشرة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

في وعاء نقوم بوضع جميع المكونات معًا والبدء في خلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة على البشرة ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نبدأ في غسل الوصفة بالماء الفاتر.

استخدام مرطب الوجه المناسب.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على نتيجة ملحوظة في التخلص من الاسمرار الذي يوجد على الوجه وتنقيته.

فوائد وصفة زيت الزيتون على البشرة

توجد العديد من الفوائد التي تتمتع بها وصفة زيت الزيتون للبشرة وهذه الفوائد تتمثل في الآتي

تساهم في الحد من ظهور التجاعيد عند تكرارها مرة كل أسبوع.

منع تراكم الشوائب على البشرة

التخلص من الاسمرار

تساعد على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

تعمل هذه الوصفة كمقشر للبشرة والتخلص من الرؤوس السوداء وإزالة الدهون المتراكم