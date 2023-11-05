“طلعت نينجا واحنا منعرفش” .. إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر تغنيك عن الكثير من الأدوات .. مطلعتش القص بس زي ما كنا فاكرين!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف أنه هناك استخدامات أخرى بشأن القصافه لا تسمع عنها شئ ؟ بالرغم من التطورات التي وصلت لها البشرية إلا أنه هناك العديد من الناس لا يعرفون شيئا عن فوائد القصافه الأخري والتي سوف تذهل اي شخص بمجرد سماعها وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الفوائد الأخرى التي تستطيع أن تقدمها القصافه غير قص الأظافر وإزالة الجلد الزائد.

فوائد القصافة الخفية

هناك العديد من الاستخدامات الخفية التي تستطيع القصافة أن تقدمها والتي يجهلها البعض ومنها:

تستطيع أن تستخدم اللسان الحديدي الذي يوجد في القصافة كحامل للموبايل وايضا تثبيته في الوضع الرأسي لكي تستطيع مشاهدته بكل سهولة.

من الممكن أن تقوم استخدام قصافة الاظافر في الأعمال الخاصة بالكروشية من خلال أن تقوم بوضع الخيط في فتحة القصافة مما يجعل البكرة لا تفك.

يمكن استخدام قصافة الاظافر في تثبيت عيدان البخور التي دائما نحتار في المكان الذي يجب وضعها فيه عن طريق الجزء الصغير والمستدير الموجود بها.

من أهم الفوائد التي تقوم بها القصافة هو استخدامها في ثني الأسلاك الكهربائية ويرجع ذلك بسبب دقتها وصغر حجمها.

حالة لا يجب استخدام القصافه بها

من الأمور الضرورية والتي يجب أن يعرفها الجميع أنه لابد أن يكون لكل فرد قصافة اظافر خاصة به لأن القصافة تحمل بداخلها بكتيريا وميكروبات تصيب الاصابع بالأذى ولذلك لا ينصح أن يتم استعمال قصافة الاظافر أكثر من عام طبقا لما قالته الأبحاث.