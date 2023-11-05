“طريقة سحريه”!!.. الفئران مستحيل تدخل بيتك بعدها.. كيفية التخلص من الفئران في المنزل باستخدام هذه العشبة..!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الفئران من الزواحف التي يمكن أن تسبب الكثير من المشكلات في المنازل والشركات، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الممتلكات والطعام، كما يمكن أن تنقل الأمراض، لذا فمن المهم التخلص منها بشكل سريع وفعال، وفي هذا المقال، سنتعرف على مجموعة من الطرق الفعالة لطرد الفئران من المنزل، ومن خلال سد المنافذ سوف تمنعي دخول الفئران إلى المنزل أسهل من طردها منه بعد تسللها إليه، لذالك من المهم سد جميع المنافذ والشقوق التي يمكن أن تدخل منها الفئران إلى المنزل، مثل الشقوق الموجودة في الجدران والأرضيات والأبواب.

نصائح لتجنب دخول الفئران إلى المنزل

• ضع بعض الفول السوداني أو الجبن والأطعمة الأخرى في كوب الطعم.

• اسحب مقبض القضيب الأصفر للخلف إلى الخطاف الخلفي حتى ينقر.

• ضع مصيدة الفئران على طول الجدار حيث يتدلى الماوس بشكل متكرر.

• بعد الإعداد، لا تلمس الدواسة لمنع الأصابع من الانقطاع، وتحقق بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت المصيدة تلتقط أي فئران.

• ارتد القفازات وتخلص من الفأر في سلة المهملات.

• اغسل المصيدة بالماء وجففها بشكل طبيعي للاستخدام في المرة القادمة.

طرق للوقايه من دخول الفئران للمنزل

قبل التطرق إلى وسائل التخلص من الفئران نهائيا، لا بد من التأكيد على أن الوقاية أقل تكلفة من العلاج، لذا نقدم لك أهم الأمور الواجب مراعاتها قبل خوض معركة القضاء على الفئران في المنزلوهي كما يلي:

1.تنظيف أركان البيت والتخلص من الفوضى العارمة.

2.التأكد من إزالة بقايا الطعام المتناثرة في المنزل خاصة الخبز والفاكهة والعصائر.

3.إغلاق فتحات النوافذ وشقوق الجدران.

4.تجنب ترك الطعام مكشوفاً في المطبخ والتأكد من تخزينه في حافظات محكمة الإغلاق.