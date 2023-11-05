“هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … قطعة قيمة في التلفزيون القديم تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر .. اوعى تبيعه!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمتلك التلفزيون تاريخاً عريقاً في حياة الجميع حيث يوجد في كل منزل، لكن مع التقدم التكنولوجي الحديث والسريع بدأت قيمته تقل ويتجاهله الناس ويتخلصون منه لوجود بدائل أخرى وهذا يدل على جهل الكثيرين منهم لعدم معرفتهم بقيمة هذه الثروة الكبيرة داخل هذا الجهاز، ويوجد بالجهاز التلفزيون القديم مجموعة من المواد والمكونات النادرة التي من الممكن أن يتم تصنيع منتجات أخرى ذات قيمة بهذه المواد للإستفادة منها لذلك من الضروري التعرف على هذه المكونات وكيفية إستخراجها من التلفزيون القديم للإستفادة منها في أجهزة بديلة وهذا سنوضحه في سطور هذا المقال التالي.

خطوات إستخراج القطع النادرة من جهاز التلفزيون القديم

يوجد عدة خطوات يجب إتباعها لإستخراج القطع القيمة والنادرة من أجهزة التلفزيون القديمة وهي كما يلي:

تجهيز جميع المواد الضرورية مثل مفكات البراغي.

نستخدم المفك لفك المسامير الموجودة خارج التلفزيون.

فصل الجزء الخارجي للتلفزيون عن الجزء الداخلي.

نستخرج جهاز الضغط الكهربائي الموجود داخل التلفزيون.

فك أجزاء التلفزيون بإستخدام جهاز التسخين لإستخراج جهاز الضغط.

إتباع إجراءات الحذر والسلامة خلال القيام بهذه الخطوات.

يتم الإستفادة من جهاز الضغط في صناعة العديد من الأشياء المفيدة التي تتمثل في الصواعق الكهربائية وإستخدامه في تشغيل لمبات النيون وأجهزة أخرى.

قطع تساوي الملايين بالتلفاز القديم

يوجد كنز حقيقي داخل كل تلفزيون قديم وهذا يحتاج إلى أفراد ذو خبرة ومهارة عالية في فك والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، وأن يمتلك هذا الفرد الأدوات والمعدات اللازمة ويحافظ على إجراءات السلامة أثناء عمله لأن بعض الأجهزة تحتوي على مواد ضارة جدا، لذلك من المهم أن يتم إختيار الفرد ذو المهارات الضرورية حتى يتم ضمان نجاح هذه العملية والقيام بالخطوات مع إتخاذ كافة الإحتياطات عند فك هذه الأجهزة والتعامل معها.