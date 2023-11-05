“اكتشفي سر جمال شعرك”.. مع وصفة طبيعيه للقضاء علي القشرة والتساقط ولشعر كثيف وصحي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تبحثين عن وصفة طبيعية وفعالة للحفاظ على صحة شعرك وتنشيط نموه؟ إذا كان الجواب نعم، فلدينا لك وصفة سهلة ورائعة تتكون من مكونين فقط هما البصل والقرنفل. هذين المكونين يحتويان على العديد من الفوائد للشعر، فتابعي معنا لتعرفي المزيد عنهما وكيفية استخدامهما.

فوائد البصل والقرنفل للشعر

– يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت، وهو عنصر مهم لبناء البروتينات التي تشكل الشعر، وبالتالي يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

– يحتوي القرنفل على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف والتقصف وتعزز صحته ولمعانه.

– يعمل البصل والقرنفل معاً على مكافحة تساقط الشعر والقضاء عليه بشكل نهائي، كما يعالجان القشرة والحكة والالتهابات التي تصيب فروة الرأس.

طريقة تحضير وصفة البصل والقرنفل للشعر المقادير:

– بصلة كبيرة مبشورة

– 10 حبات قرنفل

– ماء مغلي

الخطوات

– اخلطي البصل المبشور مع حبات القرنفل في وعاء.

– اسكبي الماء المغلي على الخليط واتركيه لمدة 12 ساعة.

– بعد ذلك، صفي الخليط واستخدمي السائل كقناع للشعر.

– ضعي القناع على شعرك من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة ساعة.

– اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

– استخدمي بلسم أو كريم ترطيب للشعر بعد الغسيل.

نصائح لاستخدام وصفة البصل والقرنفل للشعر

– كرري هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

– قبل تطبيق القناع على شعرك، اختبريه على جزء صغير من بشرتك للتأكد من عدم حدوث أي رد فعل تحسسي.

– للتخلص من رائحة البصل النفاذة، يمكنك إضافة بعض العسل أو الليمون أو الخل إلى القناع.