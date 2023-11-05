”ماتخطرش على بال العفريت“.. سر خطير وراء تفعيل وضع الطيران على الهاتف المحمول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يود الكثير من الأشخاص في معرفة أهمية تفعيل وضع الطيران عند تحليق الطائرة في السماء، كما توجد العديد من الفوائد المختلفة التي تخص تفعيل خاصية وضع الطيران لكي تمنحك شئ من الرفاهية والراحة لعدم استقبال الرسائل والمكالمات التي لا ترغب فيها عند استخدام الهاتف الجوال

تعتبر تفعيل خاصية وضع الطيران أثناء ركوب الطائرة من الأشياء الهامة التي لابد من تفعيلها وذلك للحد من حدوث تشوش للإشارة التي توجد أثناء تحليق الطائرة في السماء، وقد يسهل بعدها تواصل طاقم الطائرة مع الطاقة المتواجد في مقر الشركة بكل سهولة لذلك يجب أن ننبه جميع الراكبين بتفعيل هذه الخاصية قبل تحليق الطائرة.

فوائد متعددة لوضع الطيران في الهاتف الجوال

توجد العديد من الفوائد التي تعود على الهاتف الجوال عند تفعيل خاصية وضع الطيران وهذه الفوائد تتمثل في الآتي

عند تفعيل وضع الطيران، فيمكن شحن الهاتف بشكل سريع.

كما أنه في حالة تفعيل هذه الخاصية يحافظ على فترة صلاحية بطارية الهاتف لمدة أطول من عمرها الافتراضي.

يتم منع الاتصال واستقبال الرسائل التي لا ترغب في استقبالها عند تفعيل وضع الطيران.

تحافظ هذه الخاصية على بيانات المتاحة على الهاتف لمنع اختراقها.

يمكن فتح الواي فاي عند تفعيل هذه الخاصية، وغلق بيانات الهاتف بشكل تلقائي.