اخبار صادمة.. عواصف شمسية مدمرة تهدد الأرض وتؤدي الى قطع الكهرباء والانترنت وتعطيل الاقمار الصناعية 

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كوكب الأرض يواجه بعض التحديات الجويه ومن أهمها التأثيرات التي تطرأ على الشمس وتغيرات كبيرة حيث حذر بعض العلماء من احتمالية وصول الشمس إلى ذروتها في عام 2024 وجاء ذلك تبعا لتقديرات سابقة حيث انها سوف تؤدي الى كوارث متعددة وجاء ذلك تبعا للدراسة في احد الصحف البريطانية وهي اندبندنت أن نشاط الشمس يعرف باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية وسوف نعرض لكم التفاصيل خلال المقال التالي.

الحد الأقصى للطاقة الشمسية

صرحت صحيفة بريطانية أن نشاط الشمس الذي يطلق عليه الحد الأقصى للطاقة الشمسية في الدورة الحالية التي تبلغ 11 عام سوف يكون من يناير إلى أكتوبر 2024 وذلك تبعا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي Nona وأشارت بعض التقديرات السابقة أن الدورة الشمسية الحالية 25 بدأت في 2019 وسوف تكون ذروتها 202 في 2025

التوهج الشمسي

التوهج الشمسي هو عبارة عن حمم نارية شديدة من البلازما النشطة التي تخرج من النجم ويمكنها أن تتداخل مع المجالات المغناطيسية للأرض وتسبب اضرار بالغه الشبكات الكهربائية تؤدي الى الحاق الضرر برواد الفضاء والمعدات الفضائية وأيضا تعطل الأقمار الصناعية وتتوقع لجنة عقدتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نونه ووكالة ناسا أنه في عام 2019 سوف تكون الدورة الشمسية 25 ضعيفة وسوف تبدأ في ذروتها في يوليو 2025 ويشير التقدير الحديث أن الدورة الشمسية تبلغ 25 بين يناير وأكتوبر 2024 مع وصولها للحد الاقصى للبقع الشمسية بين 137 الى 173.