«عشان متجيش تندم »!!! …. قامت وزارة الصحة باصدار تحذير بشأن هذا النوع من الطماطم المتوفر في الاسواق لانه يؤدي الى الوفاة …متشتريهاش لو ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتوافر العديد من أصناف الخضروات في الأسواق التي تشتريها السيدات لاحتياجاتهن المنزلية ومع ذلك، تظل الطماطم واحدة من الخضروات التي تلقى اهتمامًا خاصًا وشهيرة بين الربات المنازل تأتي هذه الشهرة من دور الطماطم كعنصر أساسي في العديد من وصفات الطهي، بدءًا من إعداد السلطات والصلصات، وصولًا إلى تضمينها في بعض الأحيان في عصائر مختلفة لذا، يمكن القول إن الطماطم تعتبر واحدة من الخضروات الأكثر أهمية، ومؤخرًا، أطلقت وزارة الزراعة تحذيرًا بشأن نوع معين من الطماطم المتواجد في الأسواق، وهي تلك الطماطم التي تكون ذات اللون الأخضر سنتعمق في هذا التحذير ونكشف السر وراءه في الفقرة التالية. ترقبوا المزيد من التفاصيل.

الطماطم الغير ناضجة

قامت وزارة الزراعة ووزارة الصحة بإصدار تحذير مشترك للمواطنين بشأن انتشار نوع معين من ثمار الطماطم المسمى “صفر 25” تم اكتشاف أن هذا النوع من الطماطم هو ضار ولا يجوز زراعته في الحالات العادية، يتم فحص جميع أنواع بذور الخضروات والطماطم عبر لجنة فحص البذور والتقاوي في وزارة الزراعة ومن الملفت للنظر أن هذا النوع من الطماطم لم يتم الموافقة عليه من قبل تلك اللجنة.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الزراعة أن زراعة هذا النوع من الطماطم يؤدي إلى إنتاج ثمار غير ناضجة تكون ضارة بصحة الإنسان ولهذا السبب، تم إصدار هذا التنبيه لتوعية المزارعين والجمهور على حد سواء، حتى يتجنبوا زراعة هذا النوع والوقوع تحت طائلة القانون بسبب استخدامه.

مخاطر الطماطم الغير ناضجة

فيما يتعلق بأضرار الطماطم الخضراء الغير ناضجة، يجب أن نعرف أن هذا النوع من الطماطم يمكن التعرف عليه بسهولة من لونها الخارجي تلك الطماطم قد تسبب مشاكل صحية للإنسان نتيجة وجود مادة السولانين السامة فيها من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث بسبب تناول هذا النوع من الطماطم الغير ناضجة:

آلام في جدار المعدة: تحتوي الطماطم الخضراء على مستويات عالية من السولانين، وهذه المادة يمكن أن تسبب تهيجًا في المعدة وآلامًا معوية.

غثيان: تناول الطماطم الخضراء يمكن أن يسبب الغثيان والشعور بالتقيؤ بسبب التأثير الضار للسولانين على الجهاز الهضمي.