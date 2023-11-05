«هترجع تنور من جديد»!!! …. كيفية غسل البطاطين بشكل صحيح بدون تعب او مجهود وفي اقل من 5 دقائق هترجع جديدة …جربي بنفسك وشوفي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - غسيل البطاطين هو عملية مهمة للحفاظ على نظافة وجودة هذه القطعة الأساسية في حياتنا اليومية البطانيات تستخدم في مختلف الفصول والأنشطة، سواء في الشتاء للدفء أو في الصيف للراحة والاسترخاء، وبالتالي تتعرض للأتربة والبقع والروائح بمرور الوقت، غسيل البطاطين بانتظام وبالطريقة الصحيحة يساعد على الحفاظ على نظافتها وجعلها تدوم لفترة أطول. كيفية غسل البطاطين بشكل صحيح التحضير: ابدأ بالتحضير وتأكد من أنك تمتلك مكان مناسب لغسل البطانية، مثل حوض كبير أو حوض الاستحمام .

قم بإزالة الغبار والأوساخ الكبيرة من البطانية بشكل يدوي. املأ الحوض بالماء: قم بملء حوض بالماء البارد أو فاتر بحيث يكون بمقدورك تغمير البطانية بشكل كامل. استخدم مسحوق غسيل مناسب: أضف مسحوق غسيل مناسب للأقمشة الحساسة إلى الماء وامزجه جيدًا حتى يذوب تمامًا. غسل البطانية: قم بوضع البطانية في الماء واضغط بلطف على البطانية لضمان تشبعها بالماء والمسحوق .

انقل البطانية برفق في الماء وامسح الأماكن القذرة بلطف باستخدام فرشاة ناعمة إذا كان ذلك ضروريًا. شطف البطانية: افرغ الماء المستخدم واملأ الحوض بماء نظيف .

قم بشطف البطانية بعناية لإزالة أي بقايا مسحوق الغسيل. ضغط البطانية: بعد الشطف، قم بضغط البطانية برفق لإزالة الزائد من الماء. تجفيف البطانية: قد تحتاج إلى مساعدة لتجفيف البطانية إذا كانت كبيرة جدًا. يمكنك فرد البطانية على سطح مستوٍ وجعلها تجف في الهواء الطلق أو داخل المنزل .

تأكد من عدم تعريض البطانية لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، حيث يمكن أن تؤدي الشمس المباشرة إلى تلاشي الألوان. كيفية التخزين: بمجرد أن تكون البطانية جافة تمامًا، قم بلفها أو طيها بشكل مناسب وقم بتخزينها في مكان جاف وبعيدًا عن الرطوبة والعفن.

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