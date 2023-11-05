“ماتشتريهوش حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. خلي بالك فيه سم قاتل!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر من شراء هذا النوع من الزيوت الذي يعد سم قاتل حتى لا يدمر صحتك، في الوقت الذي زادت فيه أسعار المواد الغذائية وخصوصاً الزيوت التي تُستخدم في تحضير الطعام ، لجأ العديد من الأشخاص إلى استغلال هذه الأزمة والقيام بإعادة تدوير زيت الطعام بعد استهلاك المواطنين له ومن ثم بيعه مرة أخرى على أنه زيت جديد، وهذا الأمر من شأنه تدمير صحة كل شخص يتناول طعام يتم إعداده بهذا النوع من الزيوت، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في هذا المقال تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

تحذير شديد بشأن استخدام الزيوت التي تم إعادة تدويرها

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور هشام موافي قد أكد على ضرورة عدم استخدام الزيوت التي تم إعادة تدويرها أي الزيوت المستعملة، وأوضح أن لها مخاطر كبيرة على صحة الجميع فعندما يستخدمها المواطنين ويقوموا بوضعها على النار ينتج عن ذلك إصابة الأشخاص بالأمراض التي تدمر الصحة.

عملية إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

انتشرت هذه الفترة ظاهرة عملية إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل حيث يتم بيعه من قبل الباعة الجائلين بأسهار رخيصة قد يصل سعر الكيلو منه إلى 28 جنيه، في حين أن أسعار الزيوت الغير مستعملة تزداد بشكل كبير مما يجعل الكثير من الأشخاص مضطرين لشراء هذا النوع من الزيوت، مع العلم أن هذه الزيوت يتم وضعها في براميل كبيرة ومن ثم إضافة بعض المواد الكيميائية عليها لكي تمنح الزيت لون فاتح وصافي، وبعد ذلك تعبئة هذا النوع من الزيت داخل زجاجات نظيفة ويتم بيعه في الأسواق بأقل الأسعار، وهذه الزيوت تسبب أضرار خطيرة على صحة الأشخاص.