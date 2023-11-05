«هتلعب معاك وهتركب عربية مرسيدس»..في أقل من ٥٠ ثانية طريقة يحب المال من ماكينة ATM بدون استخدام فيزا كارت!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على كيفية سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون بطاقة فيزا. منذ ظهور تقنية المحفظة الإلكترونية أصبح من السهل على الأفراد الوصول إلى أموالهم وإجراء المعاملات المالية بسرعة وأمان. يعد سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أحد الاستخدامات الشائعة للمحافظ الإلكترونية، وتوفر هذه الخدمة العديد من المزايا. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على كيفية سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي دون استخدام فيزا

اختيار الآلة المناسبة:

يجب على المستخدم اختيار جهاز الصراف الآلي الذي يقبل المعاملات باستخدام محفظته الإلكترونية المفضلة. تتوفر هذه المعلومات عادةً في تطبيق المحفظة الإلكترونية.

افتح تطبيق المحفظة:

بعد الوصول إلى الجهاز المختار، يجب على المستخدم فتح تطبيق المحفظة على هاتفه الذكي وتسجيل الدخول باستخدام معلومات حسابه.

اختيار الخدمة:

توفر تطبيقات المحفظة الإلكترونية عادةً خيارًا لسحب الأموال من الجهاز. يجب على المستخدم اختيار هذا الخيار.

تحديد المبلغ:

بعد اختيار الخدمة، يجب على المستخدم تحديد المبلغ الذي يرغب في سحبه من الجهاز.

المصادقة والتأكيد:

ويطلب الجهاز من المستخدم التحقق من هويته باستخدام ميزات الأمان مثل بصمة الإصبع أو رمز الوصول. بعد التحقق، يجب على المستخدم تأكيد المبلغ الدقيق والضغط على زر التأكيد.

استلام الأموال:

بعد الخطوات السابقة تقوم الآلة بإصدار المبلغ المحدد بشكل آمن وسريع. يمكن للمستخدم استلام الأموال والحصول على إيصال للمعاملة.

تعرف على أهم مميزات استخدام المحفظة الإلكترونية لسحب الأموال

سهولة الاستخدام: عملية سحب الأموال باستخدام المحفظة الإلكترونية تتم بسرعة وسهولة دون الحاجة لحمل النقود الورقية.

الأمان المتقدم: توفر تقنيات الأمان المتقدمة في المحافظ الإلكترونية حماية إضافية للمستخدمين مثل تحديد الهوية والمصادقة الثنائية.

تتبع المعاملات: يمكن للمستخدمين تتبع جميع معاملاتهم المالية والاستعلام عن الأرصدة بسهولة من خلال تطبيقات المحفظة.

تقليل المخاطر المادية: يؤدي استخدام المحفظة الإلكترونية إلى تقليل مخاطر فقدان الأموال بسبب السرقة أو الضياع.