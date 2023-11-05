«طاقة القدر اتفتحتلك لو عندك»… كنز في بيتك وانت متعرفش في التليفزيون القديم أوعى تبيعه للبيكيا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تكتنز الأجهزة القديمة العديد من الكنوز الغير متوقعة ومن بينها أجهزة التليفزيون القديمة الذي يحتوي على العديد من العناصر النادرة، ويمكن استخدامها في صنع بعض الأشياء الأخرى والاستفادة منها مجددا في أشياء مهمة من أجل توفير الموارد وإعادة التدوير وترشيد الطاقة وزيادة مصدر الدخل.

يمكن استخراج الكنز من التليفزيون القديم عن طريقة استخدام الأدوات البسيط الآتية

المكونات

مفك براغي

ولاعة أو سيشوار

طريقة التحضير

يمكن استخراج الكنز من التليفزيون القديم الخاص بك عن طريق اتباع الخطوات الآتية

باستخدام مفك البراغي قم بفك مسامير التليفزيون بأكملها التي توجد في الجزء الخارجي منه

افصل الجزء الخارجي عند الجزء الداخلي من التليفزيون القديم بواسطة مفك البراغي

قم بعد ذلك بفك الجزء الداخلي من التليفزيون واستخراج جهاز الضغط الكهربائي، ويمكن فك هذا الجهاز عن طريق التسخين بواسطة الولاعة أو استخدام السيشوار

عند الانتهاء من استخراج جهاز الضغط يمكن بعدها استخدامه في تشغيل جميع لمبات النيون وغيرها من العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة.

مدى أهمية جهاز التليفزيون القديم

توجد العديد من الأهميات التي تخص استخدام جهاز التلفزيون القديم ومنها ما يلي

يمكن بواسطة بقايا جهاز التليفزيون القديم صنع صاعق كهربائي يتمتع بقدرة عالية.

كما يمكن من خلال استخدام بقايا جهاز التليفزيون القديم مثل اللوحة الإلكترونية أو المقاومات أو المكثفات في صنع أشياء قيمة.

مصدر إضافي للدخل في حالة استخدامه بشكل صحيح.