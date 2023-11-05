دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض هو إحدى أهم المأكولات في العالم، ويعتبر مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم يأتي البيض عادة من دجاج الدجاج، ولكنه يمكن أيضًا أن يكون من مأكولات أخرى مثل البط والأوز والأرانب، البيض يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن يحتوي البيض على بروتينات عالية الجودة تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة والعضلات كما يحتوي البيض على الفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D وفيتامين B12، والتي تلعب دورًا هامًا في دعم صحة العيون والعظام والجهاز المناعي. بعض الأخطاء الشائعة عند سلق البيض ترك البيض لفترة طويلة جدًا: إذا تركت البيض في الماء المغلي لمدة طويلة جدًا، ستصبح الصفارة صفراء داكنة والبياض سيصبح مطاطيًا وجافًا. وضع البيض مباشرة في الماء المغلي: يجب وضع البيض في ماء بارد أولاً ثم تسخينه تدريجياً إلى درجة الغليان وضع البيض مباشرة في الماء المغلي يمكن أن يؤدي إلى تكسير القشرة. عدم إضافة ملح: إضافة قليل من الملح إلى ماء السلق يساعد في تسهيل تقشير البيض بعد السلق. عدم تبريد البيض بعد السلق: بمجرد الانتهاء من سلق البيض، يجب تبريده على الفور في ماء بارد أو وضعه في وعاء مملوء بالثلج لمنع استمرار عملية الطهي. كيفية سلق البيض بالطريقة الصحيحة اختر الوعاء المناسب: استخدم قدرًا صغيرًا إلى متوسط الحجم حسب عدد البيض التي ترغب في سلقها.

ملء القدر بالماء: قم بملء القدر بمياه باردة بحيث تغطي البيض بالكامل بشكل جيد .

وضع البيض في القدر: قم بوضع البيض برفق في القدر الممتلئ بالماء البارد .

طهي البيض: اترك البيض يطهى في الماء المغلي على النار لمدة 9-12 دقيقة حسب مدى رغبتك في درجة استواء الصفار. 9 دقائق لبيض نص عين السمك و 12 دقيقة لبيض متوسط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «البيض به سم قاتل »!!! …. خطأ شائع يفعله الكثير من الأمهات عند سلق البيض يحوله الى كارثة تؤدي الى الإصابة بامراض خطيرة…احذر قبل فوات الاوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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