“هتبقى مليونير وتسحب فلوس ببلاش” .. طريقة عبقرية ومضمونة 100% لسحب المال من ماكينةال ATM بدون استخدام كارت الفيزا .. السر في الهاتف!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقدم التكنولوجيا الحديثة وإنتشار ماكينة الصراف الآلي وإستخدام الفيزا البنكية سهل على المستخدمين الكثير في التسوق والدفع أون لاين وعدم حمل الأموال لفقدانها إلا أن التكنولوجيا سهلت الأمر كثيرا حيث يمكن سحب الأموال دون ايوا أيضا عن طريق إستخدام المحفظة الإلكترونية وإجراء معاملات مالية بسرعة ودون مجهود بأمان تام وتتوفر هذه الخدمة في ماكينات ATM ولها العديد من المزايا يجب التعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال التالي.

كيفية سحب المال دون الفيزا من ATM

يوجد عدة خطوات يجب إتباعها للقيام بسحب المال من ماكينة ATM دون إستخدام الفيزا وهي كالتالي:

إختيار ماكينة ATM المناسبة التي بها المحفظة الإلكترونية.

يقوم المستخدم بفتح تطبيق المحفظة الإلكترونية على الهاتف المحمول وتسجيل الدخول بمعلومات حسابه.

إختيار خدمة سحب الأموال من الماكينة من تطبيق المحفظة الإلكترونية.

يجب على المستخدم إختيار تحديد المبلغ المراد سحبه.

يدخل المستخدم البصمة أو رمز الدخول والتحقق من المبلغ المحدد والضغط على زر التأكيد.

إستخراج الماكينة المبلغ المطلوب بشكل سريع وإيصال بهذه المعاملة التي تقوم بها.

مميزات المحفظة الإلكترونية

يوجد عدة مزايا للمحفظة الإلكترونية في سحب الأموال نذكر منها ما يلي: