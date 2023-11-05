دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يرفع مستوى الكوليسترول بشكل خطير ويهدد بالأمراض الخطيرة!””مشروب يدمنه السعوديون..,

ما هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يحدث عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول إلى انسداد الشرايين وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

هل المشروبات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم؟

يحدث ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم. وبالتالي يمكن أن يؤدي استهلاك بعض المشروبات إلى زيادة مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ.

تأثير الألبان الكاملة الدسم على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

تشتهر منتجات الألبان بفوائدها الصحية العديدة، خاصة في تقوية العظام. ومع ذلك، يمكن أن يكون تناول منتجات الألبان الكاملة الدسم له تأثير غير مرغوب فيه على زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم. لذلك، يفضل تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو منتجات الألبان الخالية من الدسم للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

مخاطر تناول الحليب كامل الدسم:

تشير دراسة نشرت في BMJ إلى أن تناول الحليب كامل الدسم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية الخطيرة. وتشير الدراسة إلى أن هذا النوع من الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدراسة والنتائج:

شملت الدراسة 168,153 امرأة و 49,602 رجلاً، وتم استبعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان بالأساس. وأظهرت النتائج أن تناول الحليب كامل الدسم كان مرتبطًا بشكل كبير بزيادة خطر الوفاة الإجمالية، ووفيات القلب والأوعية الدموية، ووفيات السرطان.

استبدال منتجات الألبان:

تشير التحليلات إلى أن استبدال منتجات الألبان بالمكسرات أو البقوليات أو الحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من معدل الوفيات. وعلى الجانب الآخر، يعتبر استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بدلاً من منتجات الألبان مرتبطًا بزيادة معدل الوفيات.

أثر الأطعمة المقارنة:

تعتمد الآثار الصحية لمنتجات الألبان على الأطعمة المقارنة المستخدمة كبديل لها. وتوصلت الدراسة إلى أن الارتفاع الطفيف في معدل الوفيات الناجم عن السرطان ليس مرتبطًا بشكل كبير بتناول منتجات الألبان، ولكنه يستدعي إجراء مزيد من البحوث.

الدهون المشبعة في منتجات الألبان:

تحتوي منتجات الألبان على الدهون المشبعة، ونظرًا لأننا نستهلكها بانتظام، فإن ذلك يزيد من استهلاكنا لهذه الدهون. وتوصي مؤسسة القلب البريطانية بتقليل استهلاك الدهون المشبعة واستبدالها بالدهون غير المشبعة مثل الزيوت النباتية والمكسرات والأسماك الزيتية. وتشير الجمعية الخيرية الصحية إلى أنه لا يوجد دليل على أن زيادة استهلاك منتجات الألبان سيكون مفيدًا أكثر من التوصيات الحالية.

الألبان كاملة الدسم والكوليسترول

عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي، فإنه من المفيد التفكير فيه بشكل شامل بدلاً من التركيز على جوانب معينة منه. وقد كانت الأدلة حول تأثير منتجات الألبان كاملة الدسم على الكوليسترول متضاربة.

دراسة مستشفى روسكيلد

في دراسة أجريت في مستشفى روسكيلد في الدنمارك، كتب بيتر ماركمان عن الأنظمة الغذائية التي استخدمت في الدراسات للادعاء بعدم وجود أي تغيير في الكوليسترول الضار من استهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم.

تأثير الدهون الدهنية في الجبن

في دراسة كبيرة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن البروتين الدهني منخفض الكثافة كان أعلى بأربع نقاط عندما تناول الأشخاص حوالي 10 أكواب من الزبدة يوميًا بدلاً من تناول حوالي ثلاث أونصات من الجبن يوميًا.

تأثير الدهون المتعددة غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة والكربوهيدرات

ومع ذلك، وجد الباحثون اختلافات أكبر في البروتين الدهني منخفض الكثافة عندما قاموا بتحويل الأشخاص من تناول الزبدة إلى تناول الدهون المتعددة غير المشبعة (18 نقطة أقل) أو الدهون الأحادية غير المشبعة (10 نقاط أقل) أو الكربوهيدرات (سبع نقاط أقل).

تأثير الجبن على زيادة LDL

قال فرانك هو، رئيس قسم التغذية في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: “من المعروف أن التخمر يمكن أن يخفف من تأثير حمض البالمتيك في زيادة البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجبن”. ولكن من الصعب تحديد إلى أي مدى يحدث ذلك.

الجبن والدهون المشبعة

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذا لا يبرئ حمض البالمتيك والدهون المشبعة الأخرى في الجبن ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

استنتاج

بشكل عام، يمكن القول أنه عندما يتعلق الأمر بزيادة LDL، فإن الجبن هو أهون الشرين، ولكن هذا لا يعني أنه أفضل من الدهون غير المشبعة. لذلك، يجب تناول منتجات الألبان كاملة الدسم بحذر وتوازنها مع باقي العناصر الغذائية في نظامك الغذائي.