«كارثة بكل المقاييس »!!! …. طبيب يحذر من شراء هذا النوع من الزيت فهو يدمر الكبد ويؤدي الى الإصابة بامراض خطيرة…هتندم ندم عمرك لو اشتريته

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزيت هو إحدى المواد الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في معظم المنازل، إذ يدخل في إعداد معظم الوجبات والأطعمة لكن ينبغي أن يتم شراء الزيت من مصادر موثوقة ومعترف بها لضمان جودته وسلامته من المخيب للأمل أن يتم تداول زيت مجهول المصدر الذي قد يكون معرضًا للتلوث والتلاعب به بطرق غير صحية، تلك الزجاجات من الزيت التي تعاد استخدامها وتباع بأسعار رخيصة تمثل خطرًا كبيرًا على صحة الأفراد يتم إعادة ملء هذه الزجاجات من قبل أشخاص غير مسؤولين دون أي مراعاة للسلامة الغذائية والصحية هذا يمكن أن يؤدي إلى تلوث الزيت وتدهور جودته، وبالتالي، قد يسبب الزيت المغشوش العديد من الأمراض والمشكلات الصحية للأفراد، بما في ذلك الوفاة.

إعادة تدوير الزيت

بعض الأشخاص يقومون بشراء زيت مستعمل من ربات المنازل ويعيدون استخدامه بعد تعديله باستخدام مواد كيماوية لتغيير لونه وتعبئته في زجاجات غير معروفة المصدر يتم بيع هذا الزيت بأسعار منخفضة جدًا لذلك، يجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر والتحقق من المعلومات الموجودة على الزجاجة يجب تجنب شراءه واستخدامه، لأن هذا الزيت يمكن أن يكون خطيرًا جدًا للصحة حذرت وزارة الصحة من هذا المخاطر ونصحت بالامتناع عن شرائه واستخدامه.

مخاطر الزيت المستعمل

يثير الدكتور هشام موافي راية التحذير حيال استخدام الزيت بشكل متكرر، ولا سيما فيما يتعلق بالتطبيقات الحرارية مثل القلي والتسخين العالي يشير الدكتور موافي إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تحلل الزيت نتيجة للتعرض للحرارة المفرطة، مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتنا.

ويشدد الدكتور على ضرورة توخي الحذر وعدم إعادة استخدام الزيت مرارًا وتكرارًا، حيث يُعتبر هذا الإجراء خطوة حكيمة للمحافظة على صحة أفراد الأسرة والوقاية من الإصابة بأمراض متعددة بالنسبة لأولئك الذين ينوون إعادة استخدام الزيت، فمن المهم الالتزام بالإرشادات الصحيحة المتعلقة بتخزين واستخدام الزيت بحذر.