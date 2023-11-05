«ياريتنا عرفنا الطريقة دي من زمان »!!! …. بدون الم طريقة عبقرية لتنظيف الاذن في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وفي اقل من 60 ثانية ….ضاع عمرنا واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأذن هي جزء حساس ومهم في جسم الإنسان، والتنظيف الصحيح للأذن ضروري للحفاظ على صحتها الأذن تنتج شمعًا طبيعيًا لحمايتها من الأوساخ والجسيمات الضارة ومع ذلك، قد يتجمع الشمع والأوساخ مع مرور الوقت، مما يتطلب تنظيفًا دوريًا ولكن بعناية لتجنب إحداث أي ضرر، تنظيف الأذن من الشمع والأوساخ هو إجراء مهم للحفاظ على صحة الأذن والسماح بوظيفتها الطبيعية

خطوات لتنظيف الأذن بعناية

احضر مستلزمات التنظيف:

قطنيات ناعمة .

محلول ماء ملحي دافئ (يمكنك تحضيره بخلط ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ).

غسل يديك جيدًا للحفاظ على النظافة قبل البدء. استلقِ على جانبك بحيث تكون الأذن التي تنوي تنظيفها أعلى. استخدم بعض من المحلول الملحي المائي وضع قطرات منه في الأذن المراد تنظيفها اسمح للمحلول بالدخول والتركيز داخل الأذن لمدة دقيقة تقريبًا. بعد ذلك، قم بالوقوف فوق حوض أو ورقة لاستقبال السوائل واستخدم القطنيات الناعمة لمسح الأذن برفق لا تدخل القطنيات بعمق داخل الأذن، فقط قم بمسح الشمع والأوساخ الظاهرة على السطح. استخدم قطنية نظيفة لتجفيف الأذن بعد الانتهاء من عملية التنظيف. كرر هذه العملية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأذن الأخرى.

مهم جدًا تجنب استخدام عيدان الأذن أو الأشياء الحادة لتنظيف الأذن، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأذن أو دفع الشمع بعمق، مما يتسبب في مشاكل أذنية أخرى.

تذكر دائمًا أن العناية بالأذن يجب أن تكون لطيفة ودقيقة لتجنب الإصابة والمشاكل الصحية تنظيف الأذن بعناية سيساعدك على الحفاظ على صحة أذنك والاستمتاع بسماع جيد.