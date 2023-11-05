“ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن في المنزل وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتقد أن الإنترنت ضعيف ومسروق وتضع الراوتر في مكان خاطئ والذي قد يسبب انتهاء باقة الإنترنت سريعا، لقد أصبحنا حاليا نعتمد كليا على الانترنت سواء في أداء العمل أو التواصل مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل بشكل سهل، ويساهم في معرفة الأمور التي ترغب في معرفتها ويلعب دور كبير في عملية التعلم من خلال وسائل إلكترونية عديدة، ولهذا عليك الاعتناء بالجهاز الخاص بتوصيل إشارات الإنترنت ووضعه في المكان الصحيح حتى تحقق أقصى استفادة منه.

المكان المناسب لوضع جهاز الراوتر

يجب أن يوضع في المكان الصحيح حتى تحصل على أعلى سرعة من شبكة الإنترنت فأكثر شكوى هي بطء الإنترنت، ولذلك بشكل عام يفضل أعلى نقطة داخل المنزل لكي تحصل على إشارة قوية لتجنب انقطاع الانترنت باستمرار، ونصح العلماء بذلك لأنه يتلقى أقوى موجات من القمر الصناعي الأعلى كفاءة، كما يُنصح بوضعه بعيدا عن أي معدن حتى لا يؤدي ذلك إلى تفريغ الأشعة الناتجة من المعدن ويؤثر في سرعة تلقى الموجات وبالتالي بطء الشبكة.

أسباب الانقطاع المتكرر لشبكة الانترنت

توجد فئة من الأسباب التي تعمل على عجز الشبكة للحفاظ على بقاء الشبكة تعمل بقوة وكفاءة ولهذا يجب التعرف عليها حيث تتمثل في التوقف الفني داخل جهاز الراوتر، وهنا تحتاج إلى وجود فني متخصص لأن العطل بنسبة كبيرة يكون من شركة الانترنت، كما يوجد سبب آخر لانقطاع الانترنت وهو وجود أسلاك ضعيفة داخل الراوتر والتي يمكن الكشف عنها بسهولة واستبدالها بأخرى جديدة.