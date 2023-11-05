«فكرة الجن الازرق ميعرفهاش »!!! …. كود سحري يفتح جميع شبكات الواي في اقل من 30 ثانية …وانترنت بسرعة الصاروخ جرب ومش هتندم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بناءً على الاهتمام الكبير الذي يظهره العديد من الأفراد في البحث عن طرق للوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي، نحن هنا لنقدم بعض الإستراتيجيات والأفكار في الفقرات التالية التي يمكن أن تساعد في العثور على كلمة مرور الواي فاي المنزلية بسهولة، دون اللجوء إلى استخدام برامج اختراق أو انتهاج ممارسات غير قانونية. يعد هذا الموضوع مثيرًا للاهتمام للعديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم، وبشكل خاص في مصر والعالم العربي.

خطوات فتح اي شبكة واي فاي مغلقة

يمكن اتباع الخطوات التالية للوصول إلى كلمة مرور شبكة الواي فاي:

انتقل إلى إعدادات هاتفك الجوال. انقر على “خيار الشبكة والاتصالات اللاسلكية“. ابحث عن الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi) التي ترغب في معرفة كلمة المرور الخاصة بها وانقر عليها. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة إعدادات الشبكة اللاسلكية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين. في شريط عنوان صفحة الويب، أدخل العنوان التالي: 192.168.1.1. ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادةً ما تكون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضيين هما “admin”. اختر “رمز الشبكة” وانتقل إلى قسم “إعدادات الشبكة اللاسلكية” (WLAN). من هناك، ستجد كلمة المرور للشبكة اللاسلكية المحددة.

رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي

كل شبكة لاسلكية تحتوي على رقم معرِّف سري (PIN) يتيح الاتصال بها واستعراض كلمة مرورها ولكل جهاز راوتر، هناك رقم معرِّف سري مميز يأتي معه ويختلف عن أجهزة أخرى إذا نسيت كلمة مرور الواي فاي الخاصة بجهاز الراوتر، يمكنك استخدام الرقم المعرِّف سري لاستعادتها وبناءً على ذلك، يمكن لأي شخص الاتصال بالشبكة اللاسلكية من خلال معرفة الرقم المعرِّف سري، دون الحاجة لاستخدام برامج أو معرفة كلمة المرور الفعلية. هناك العديد من الطرق المختلفة للوصول إلى الرقم المعرِّف سري للواي فاي بدون استخدام أي برامج.