ابكى الملايين.. طالب يجيب على سؤال في امتحان اللغة العربية بطريقة صادمة ادهشت الجميع تعالي اقول لك ماذا كتب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت إجابة لأحد الطلاب في المرحلة الابتدائية لمادة اللغه العربيه إجابته على سؤال النحو صدمت الجميع واصابتهم بدهشه كبيرة بعد أن قام معلم بنشره على حسابه الرسمي وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة من الصدمة والذهول بعد أن كتب المعلم على هذه الإجابة وقال الإجابة التي ابكت المصححين فبالرغم من صغر سن الطالب الا انه اصاب الجميع بدهشة لذلك سوف نتعرف على ماذا كتب الطالب في ورقة.

إجابة الطالب التي اذهلت الجميع

جاء سؤال في مادة اللغة العربية بقسم النحو في أحد الامتحانات بإعراب الجملة التالية وهي آية قرآنية تقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل فان الطالب استخدم قواعد اللغة العربية وقال خلق فعل ماض ولم ينسى الفاعل ولن يكتب مبنى للمجهول تأدبا مع المولى عز وجل حيث جاءت إجابة الطالب التي تدل على مدى أدبه وعلمه مع الله سبحانه وتعالى فقد أذهلت المعلم وكتب له بارك الله فيك وفي علمك وادبك واعطى الطالب الدرجة النهائية وكتب له ممتاز ثم قام بتصوير الورقة على حسابه الفيسبوك ونشرها وبعد ذلك انتشرت بشكل كبير.

رد فعل رواد التواصل الاجتماعي على إجابة الطالب

كتب الجميع للطالب بارك الله في علمك وفي ادبك ويستحق الدرجه النهائيه الذي أعطاها المعلم له وهذا الطالب يجب ان يكون مثال لزملائه في العلم والأدب فبالرغم من صغر سنه جاءت إجابته تفوق عمره فخد احسن والداه تربيته وأحسن المعلمين تعليمه.