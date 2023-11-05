دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاسماك من الوجبات الشهية المفضلة عند جميع الأفراد حيث أنها تتنوع على اشكال كثيره ومتعدده وجميعها تمتلك نفس عن مذاق والنكهه الرائعه حيث انها مختلفه الاحجام والالوان وتعد من أهم المصادر الغذائية لجسم لأنها تحتوي على عناصر وفيتامينات اللازمة تحتوي على الفسفور والاوميجا 3 لذلك ينصح خبراء التغذية بتناولها ولكن هناك بعض الأنواع التي يجب أن تحذر من تناولها حيث أنها تصنف تبعا الاسماك السامه فعند شراء الأسماك من الأسواق يجب ان تكون على درايه كامله بهذه الأنواع لكي تتجنبها فهي تتغذى على نفايات عضوية من الماء وتشكل خطر على حياتك. بعض الاسماك السامة سمكه القرموط هذه الأسماك تحمل أشواك سامة يجب ان تبتعد عن شرائها وتناولها.

سمك البركودا وهو من أنواع الأسماك التي تحتوي على سموم في لحومها.

سمكه الكبرى وهي احد الاسماك التي إذا تناولتها سوف تسبب لك تسمم غذائي لأنها تحتوي على سموم السوليتير.

سمك البياض وهو ياباني يحتوي على سم في الأعضاء التناسلية مثل المبيض يحتوي على سموم في الكبد وهذه السموم تسبب الوفاة.

سمك الدلفين ويحتوي على نسبة عالية من الزئبق التي تشكل خطرا على حياة الأفراد. اسماك سامه ابتعد عنها سمك الأرنب وهو نوع من أنواع الأسماك تحتوي على سموم كثيره في جميع أجزاء السمكة.

سمك العقرب وهو الاخطر على الاطلاق لانه يحتوي على نسبه مرتفعه جدا من السم والتكاثر السموم به في منطقة الظهر والزعانف وفي الرأس والجلد لذلك يجب الابتعاد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اوعى تشتريها حتى لو ببلاش ست انواع من السمك السام.. اعرفها وتنقذ حياتك قبل فوات الاوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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