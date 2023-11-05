“بمرتب عمرك ما تحلم بيه وظايف بالكوم من وزارة التضامن الحق قدم بسرعه ”  … أكثر من ١٠٠٠ وظيفة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لجميع المؤهلات!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البحث عن وظيفة مناسبة يشكل تحديًا أساسيًا للعديد من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق الاستقلالية المالية. إن الحصول على وظيفة لائقة ليس فقط هدفًا شخصيًا، بل هو أيضًا ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على العديد من الأفراد والأسر. لذلك، تسعى العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارة التضامن الاجتماعي، إلى توفير فرص العمل والرعاية لمجموعة متنوعة من الفئات في المجتمع. هدفها الرئيسي هو تمكين هؤلاء الأفراد من الحصول على وظائف تساهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير الحماية الاجتماعية التي يحتاجونها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تعمل وزارة التضامن الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع شركاء آخرين في المجتمع لضمان توفير هذه الفر

اعلان وزارة التضامن عن وظائف لجميع المؤهلات

اعلنت وزارة التضامن عن توفير مجموعة مميزة من الوظائف الشاغرة، متاحة للتقديم بشكل مجاني في محافظات الإسكندرية، القاهرة والجيزة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم الباحثين عن الوظائف وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

ومن خلال هذه المبادرة الجديدة، يمكن للمتقدمين التقديم على هذه الوظائف بسهولة عبر برنامج “فرصة”، الذي يعتبر جزءًا من مبادرات وزارة التضامن. وتتم هذه العملية بالتعاون مع “شغلني”، حيث يتاح للباحثين عن عمل فرصة فعلية للتقديم على أحدث الوظائف التي تعلن عنها الوزارة.

ما يميز هذه المبادرة هو التنسيق الوثيق مع 25 إدارة اجتماعية تابعة للوزارة في المحافظات المذكورة، مما يجعلها فرصة فريدة ومبتكرة

أماكن اكشاك شغلني بمحافظات مصر للتقديم على الوظائف

القاهرة:

الإدارة الاجتماعية بحلوان.

الإدارة الاجتماعية بالبساتين.

الإدارة الاجتماعية بالمطرية.

الإدارة الاجتماعية بالمقطم.

الإدارة الاجتماعية بشرق مدينة نصر.

الإدارة الاجتماعية بالمرج.

الإدارة الاجتماعية بالسلام.

الإدارة الاجتماعية بدار السلام.

الإدارة الاجتماعية بالتبين.

الإدارة الاجتماعية بعين شمس.

الإدارة الاجتماعية بمنشية ناصر.

الإسكندرية:

الإدارة الاجتماعية بالمنتزة.

الإدارة الاجتماعية بالعامرية.

الجيزة:

الإدارة الاجتماعية بأطفيح.

الإدارة الاجتماعية بالعياط.

الإدارة الاجتماعية بدهشور.

الإدارة الاجتماعية بالوراق.

الإدارة الاجتماعية بمنشأة القناطر.

الإدارة الاجتماعية بالصف.

الإدارة الاجتماعية بالبدرشين.

الإدارة الاجتماعية بكرداسة.

الإدارة الاجتماعية ببولاق الدكرور.

الإدارة الاجتماعية بأوسيم.

الإدارة الاجتماعية بالهرم.

الإدارة الاجتماعية بكرداسة