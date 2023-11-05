“هتندم ندم حياتك بعد ما تعرف لازمة وضع الطيران ايه هيخلي موبايلك حاجة تانية!!” .. ١٠ فوائد لا يعلمها احد عن وضع الطيران!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وضع الطيران هو إعداد هاتفك الذكي الذي يبقيك خارج نطاق الاتصالات اللاسلكية ويعطل الوصول إلى الإنترنت والمكالمات الهاتفية. على الرغم من أن الكثيرون يعتقدون أن هذا الوضع مفيد أثناء السفر فقط، إلا أنه يمتلك مزايا كبيرة يجب أن تكون معروفة ومستفادة منها.

مميزات لم تكن تعرفها لوضع الطيران بالهاتف

تنشيط الهاتف: يعمل وضع الطيران على تحسين أداء هاتفك عند تفعيله، إذ يتخلص من العمليات الخلفية غير الضرورية ويجعل هاتفك يعمل بسرعة أكبر. توفير البطارية: بفضل تعطيل جميع وظائف الاتصال والإنترنت، يمكن لوضع الطيران أن يحافظ على عمر البطارية لفترة أطول. هذا مفيد خصوصاً عندما تكون بحاجة إلى الهاتف في حالات الطوارئ. عزل عن العالم الخارجي: يعطيك وضع الطيران الفرصة للاستراحة والابتعاد عن الانقطاعات والتشتت الذي يمكن أن يسببه الهاتف الذكي. عدم الانزعاج: يمكن تفعيل وضع الطيران أثناء الاستراحة أو في الأوقات التي تحتاج فيها إلى التركيز دون تلقي اتصالات أو إشعارات مُزعجة. حماية البيانات: بإيقاف الاتصال بالإنترنت وإغلاق الاتصالات اللاسلكية، يمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى هاتفك وحماية بياناتك الشخصية.

طريقة تفعيل وضع الطيران الصحيحة

انتقل إلى شاشة الإعدادات على هاتفك. ابحث عن “وضع الطيران” أو “تفعيل وضع الطيران” في الإعدادات. قم بتفعيل الوضع عن طريق التحريك البسيط للمفتاح أو النقر على الزر المخصص لتفعيله. ستظهر رمز طائرة صغيرة في شريط الحالة لتشير إلى أن وضع الطيران قيد التشغيل.

في النهاية، يمكن أن يكون وضع الطيران أداة مفيدة وضرورية للتحكم في اتصالاتك وبطارية هاتفك. إذا كنت بحاجة إلى التركيز أو توفير طاقة البطارية، فقد وجدت الحلاً في وضع الطيران.