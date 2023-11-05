“مصيبة وحطت علينا هتتحبس انت وعيلتك بسبب البطاقة!!” .. الحكومة تعلن عن عقوبات وغرامات متعلقة لهؤلاء الأشخاص وبطاقاتهم الشخصية تصل إلى ٢٠ الف جنيه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالنظر إلى الأحداث الجارية في الوقت الراهن والصعوبات التي تواجهها البلاد، يجب أن نكون مدركين بشكل فوري للعقوبات التي تفرضها وزارة الداخلية على أصحاب بطاقات الرقم القومي. في الفترة الأخيرة، شهدنا زيادة ملحوظة في اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل هذه الغرامات وكيفية تجنبها بشكل دقيق تأتي هذه الاهتمامات في ضوء المادة رقم 73 التي تنص على أن استخدام بطاقة الرقم القومي المنتهية صلاحيتها في أي مصلحة حكومية يعرض صاحبها لدفع غرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى خطر السجن لمدة سنة كاملة.

العقوبات التي تفرضها الحكومة على بطاقات الرقم القومي تشمل الغرامات التالية

إذا بلغ المراهق سن 16 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يجب عليه استخراج بطاقة جديدة خلال 6 أشهر من بلوغه للسن القانوني، وإلا سيتعين عليه دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري. في حالة انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية وعدم تجديدها على الفور، سيتوجب دفع مبلغ مالي قيمته 100 جنيه. إذا قام المواطن بأي تعديل في بياناته الشخصية ولم يقم بتحديثها في الوقت المناسب، سيكون عرضة لدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه.

الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة الشخصية

لتجديد البطاقة الشخصية، يتوجب على المواطنين تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية التي تثبت هويتهم، وهذه الوثائق تشمل:

استمارة الأحوال المدنية.

شهادة الميلاد.

بالنسبة للمراهقين البالغين من 16 عامًا، يجب أن يحضروا ولي أمرهم.

إن الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة ببطاقات الرقم القومي أمر بالغ الأهمية لضمان النظام والتنظيم في المجتمع، ويجب أن يكون لدينا جميعًا الوعي بالعقوبات المترتبة على عدم الامتثال.