هترجع شباب تاني لو عمرك فوق ال 70.. وصفة سحرية للقضاء على الشيب والشعر الابيض نهائيا حبة طماطم واحدة خلال 20 دقيقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور الشعر الابيض أو الشيب من الاشياء المزعجه لعدد كبير من الأشخاص حيث انه له دور في الشعور بالثقة بالنفس ويظهر الشخص أكبر من عمره فيمكن أن يظهر الشيب في عمر مبكر وليس مرتبط بالعمر لذلك تحرص العديد من الأشخاص وخاصة السيدات التخلص من الشعر الأبيض من خلال استخدام الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر ولا تعطي نتائج جيدة، بالإضافة إلى ان لها تأثيرات سلبية على فروة الرأس وغير آمنة في الاستخدام لذلك جئنا لك بوصفه طبيعيه سوف تخلصك من الشعر الابيض نهائيا في وقت قليل.

وصفة سحرية للقضاء على شيب الشعر

من أشهر الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض هي وصفة الطماطم التي يمكن ان تقومي بعملها في المنزل بمكونات سهله وبسيطه لن تكلفك المزيد من الأموال وهي من مواد طبيعية لا تحتوي على اي مواد كيميائيه ضاره بالشعر وتكون المكونات كالتالي:

ثمرة من الطماطم.

وملعقة من زيت جوز الهند.

واثنان ملعقة من عسل النحل.

خطوات تحضير الوصفة

يمكن تحضير وصفه الطماطم من خلال خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في الاتي: