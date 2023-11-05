دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ظهور الشعر الابيض أو الشيب من الاشياء المزعجه لعدد كبير من الأشخاص حيث انه له دور في الشعور بالثقة بالنفس ويظهر الشخص أكبر من عمره فيمكن أن يظهر الشيب في عمر مبكر وليس مرتبط بالعمر لذلك تحرص العديد من الأشخاص وخاصة السيدات التخلص من الشعر الأبيض من خلال استخدام الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر ولا تعطي نتائج جيدة، بالإضافة إلى ان لها تأثيرات سلبية على فروة الرأس وغير آمنة في الاستخدام لذلك جئنا لك بوصفه طبيعيه سوف تخلصك من الشعر الابيض نهائيا في وقت قليل.
وصفة سحرية للقضاء على شيب الشعر
من أشهر الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض هي وصفة الطماطم التي يمكن ان تقومي بعملها في المنزل بمكونات سهله وبسيطه لن تكلفك المزيد من الأموال وهي من مواد طبيعية لا تحتوي على اي مواد كيميائيه ضاره بالشعر وتكون المكونات كالتالي:
- ثمرة من الطماطم.
- وملعقة من زيت جوز الهند.
- واثنان ملعقة من عسل النحل.
خطوات تحضير الوصفة
يمكن تحضير وصفه الطماطم من خلال خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في الاتي:
- اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض في الخلاط لكي تحصلي على خليط مناسب.
- ثم نظفي الشعر جيدا لك الوصفة على شعر وفروة الرأس حيث أنها امنه.
- ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي الشعر بالماء الفاتر.
- وكرري هذه الوصفة مرة أسبوعيا لكي تحصلي على نتائج رائعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هترجع شباب تاني لو عمرك فوق ال 70.. وصفة سحرية للقضاء على الشيب والشعر الابيض نهائيا حبة طماطم واحدة خلال 20 دقيقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.