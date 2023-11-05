“استخدامات لا تخطر على بالك”!!.. تعرف على استخدامات “قصافة الأظافر” المذهلة التي لم تكن تعرفها من قبل.. مش لقص الأظافر فقط!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد قصافة الأظافر من أهم الأدوات الشخصية المستخدمة نظراً لأهميتها في قص الأظافر التي تحمل الكثير من الجراثيم والميكروبات بداخلها مما يجعل قصها أمر ضروري للمحافظة على نظافة الجسم وعدم التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك استخدامات أخرى لقصافة الأظافر بخلاف تنظيف وقص الأظافر سوف تندهش عند معرفتها لأنها بديل لعدد من الأدوات المهمة التي تحتاجها باستمرار وتشتريها بمبالغ باهظة، لهذا دعونا نستعرض معكم أهمية واستخدامات قصافة الأظافر التي لا تخطر على البال.

أهم استخدامات قصافة الأظافر

يمكنك استخدام قصافة الأظافر في العديد من الأمور الهامة والمفيدة كبديل لأدوات أخرى منها ما يلي:

تستخدم في تثبيت الخيوط عند القيام بأعمال الكروشية.

يمكن أيضاً استخدام الجزء الأمامي لتثبيت أعواد البخور.

من الغريب إمكانية تثبيت الهاتف بقصافة الأظافر عند مشاهدة فيلم أو فيديوهات مختلفة.

يمكنك استخدامها لقص الأسلاك الكهربائية بدلاً من أداة قص الأسلاك مما يوفر عليك شرائها.

تستخدم في فتح زجاجات المياة الغازية والبرطمانات مما يغنيك عن شراء أدوات الفتح.

ارشادات هامة عند استخدام قصافة الأظافر

إليكم العديد من النصائح والإرشادات المهمة عند استخدام قصافة الأظافر نذكرها في التالي: