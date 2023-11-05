“يالهوي عالفرحة اللي احنا فيها كلنا مفيش ٥ جنيه ضرايب هتتدفع من النهاردة” .. قرار وزارة المالية يسعد المصريين بشأن الضرائب ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عن إجراء هام وعاجل يستفيد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الذين يحصلون على دخل شهري لا يتجاوز 36000 جنيه. ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه، مما يعني أن الأشخاص الذين لا يتخطوا هذا الحد لن يكون عليهم دفع أي ضرائب على دخلهم. هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الفئات ذات الدخل المحدود بهدف تحسين مستوى معيشتهم والتخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم.

التعديلات الجديدة على قانون الضرائب

التعديلات الضريبية الجديدة تتضمن أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 45000 جنيه بدلاً من الحد السابق البالغ 36000 جنيه. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين وضمان استمرارية دخول الأقل دخلًا بشكل مستدام. يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر الحكومة العديد من القرارات الهادفة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية.

المواطنين المستفيدين من الإعفاء الضريبي

الفئات المستفيدة من رفع الإعفاء الضريبي هي محدودي الدخل الذين يحققون دخلاً شهريًا يتراوح بين 36000 جنيه و45000 جنيه. يبدأ تطبيق هذا الإجراء بداية من هذا الشهر، وهذا يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء الضريبية على الفئات المحدودة الدخل وتوفير بيئة مالية تتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

هذا الإعلان عن تحسينات في تعديلات ضريبة الدخل يمثل خطوة إيجابية تعزز من رفاهية المواطنين وتعكس التفهم والاهتمام الحكومي بالفئات الأقل حظًا من الدخل