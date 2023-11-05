دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة سحرية لإخراج الشمع من الأذن والأوساخ بكل سهولة في دقيقة واحدة؟!,

عاني العديد من الناس من ألم شديد في الأذن ولا يعرفون سبب هذا الألم حيث أن هناك طبقة من الشمع توجد داخل الأذن تزداد مع افراز الاذن بصفة مستمرة تلك هذه الطبقة تتراكم مع الوقت وتتشابك معها الأتربة و تؤثر على السمع وتسبب التهابات مؤلمة قد تؤدي الى ضعف او فقدان حاسة السمع فلابد ان نحافظ عليها بتنظيفها بصفة مستمرة والقضاء على الشمع الزائد من الأذن وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال

طريقة تنظيف الأذن باستخدام الماء الدافئ والملح للتخلص من الشمع المتراكم لكي تتمكن من تنظيف الاذن من تراكم طبقة الشمع عليك اتباع هذه الخطوات:

في البداية عليك بإحضار ملعقة من الملح مع كوب واحد من الماء الدافئ. ثم نقوم باذابة الملح داخل هذا الكوب الدافئ ثم استخدم قطعة من القطن الصغيره ونقوم بلفها على عود خشبي او خله اسنان . ثم نبللها من خليط الماء والملح بعد ذلك نقوم بادخال هذا العود الخشبي مع القطنه الى الاذن ونتركها عدة دقائق حتى تتاكدي من اذابه جميع طبقات الشمع المتراكمة بشكل نهائي . ثم نقوم بازالة هذه القطعة من القطن وتكرر هذا الأمر حتى تصبح اذنك نظيفه للنهاية. ولكن في حاله حدوث ألم شديد أو التهابات غير محتمله ومستمره طول الوقت عليك الذهاب الى استشارة الدكتور حتى لا تتطور هذه الالتهابات وتسبب لك مشكلة كبيره في الاذن.