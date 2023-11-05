“طريقة للمليون جنيه متخطرش على بال الجن الازرق هتدب ايدك تطلع دهب من الارض” .. أسهل ٥ خطوات لاستخراج الذهب من أي مكان من الأرض!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الذهب، هذا المعدن الثمين الذي يشكل جزءًا لامعًا من تاريخ البشرية، حيث استخدمه الإنسان على مر العصور بأشكال متنوعة. بالرغم من قدرته الفريدة على الحفاظ على بريقه ولونه الأصفر البراق ومقاومته للتآكل والتغيير، فإن استخلاص الذهب وفصله عن الرمال يعتبر عملية معقدة تتطلب مهارات ومعدات خاصة باعتبار الذهب كنز طبيعي نادر، فإن استخراجه يشمل مجموعة من الخطوات المعقدة. لنلق نظرة عامة على هذه العملية اسهل طريقة لاستخراج الذهب من أي مكان بالارض يتم استخراج الذهب عادة من خلال التنقيب عن عروق الذهب في الصخور والرمال الكثيفة بالمعادن. تشمل هذه العملية استخدام أجهزة حديثة وفرق عمل متخصصة. إذا تعرَّفت هذه الأجهزة على وجود عروق ذهب في باطن الأرض، يتعين البدء في عملية الحفر والاستخراج. مرحلة التحليل والفصل: بعد استخراج الأحجار وتجميعها، يتم طحنها وتحضيرها لعملية فصل الذهب عن التراب. توضع الأحجار في أحواض كبيرة تحتوي على ماء الزئبق الأبيض. بعد غسلها جيدًا، تترسب ذرات الذهب في قاع الأحواض بينما تطفو الأتربة على السطح. مرحلة الصهر: يتم في هذه المرحلة جمع الذهب النقي الذي ترسب في قاع الأحواض المعدنية. يتم نقله إلى أطباق كبيرة وتشعل نيران قوية تحتها لتسخين الذهب إلى درجة الانصهار. وعندما يصبح الذهب سائلًا، يمكن تشكيله على هيئة قطع ذهبية تختلف في الأوزان. مرحلة التشكيل: يتم صب الذهب وتشكيله في هذه المرحلة على هيئة سبائك، حيث يتم وزنها وعرضها على التجار للبيع. بعض أجزاء الذهب تُشكل لتصبح مجوهرات أو حلي للزينة، مضيفةً لها قيمة وجمالًا.

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