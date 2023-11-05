“وصفة خطيرة هترجعلك شبابك في عمر العشرين”!!.. ضعي “زيت الزيتون مع القرنفل” على المناطق دي من جسمك وشوفي النتيجة المذهلة… جوزك هيتجنن عليكي من جمالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المفيدة والمغذية لصحة الجسم والبشرة وكذلك الشعر حيث يتمتع بشهرة واسعة منذ آلاف السنين في علاج الكثير من مشاكل البشرة والشعر والجسم أيضاً، فهو يمتاز بخصائصه العلاجية والصحية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض الصحية المختلفة، والجدير بالذكر أن لزيت الزيتون فوائد لا حصر لها في تغذية الشعر وعلاج الجفاف والتقصف والهيشان مما يجعله الحل الأمثل لجميع مشاكل الشعر، لهذا نقدم لكم وصفة طبيعية جبارة من زيت الزيتون مع القرنفل للتخلص من تساقط وتقصف الشعر بفاعلية كبيرة وفي وقت قياسي.

وصفة سحرية من زيت الزيتون والقرنفل

نستعرض معكم اليوم وصفة مليئة بالفوائد العلاجية والصحية التي تساعد على علاج الكثير مشاكل الشعر منها التساقط والتقصف والهيشان وغيرها مما يعطي الشعر صحة ولمعان بدون أي آثار جانبية، ولتحضير تلك الوصفة الجبارة يجب توفر تلك المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت كالتالي:

كمية مناسبة من زيت الزيتون الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

أعواد من القرنفل.

وعاء صغير للتحضير.

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للعناية بالشعر

يمكنك التمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة لها مفعول قوي وسريع في علاج جميع مشاكل الشعر عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: