“خبر صادم للجميع”!!.. قرار عاجل من المصرية للاتصالات “بتعطيل الإنترنت” عن أصحاب خطوط الأرضي في مصر.. لن تصدق السبب وراء هذه الكارثة!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت شبكات الإنترنت تغزو جميع البيوت لما وصلت إليه من أهمية بالغة في حياتنا، فلا غنى عنه في المنزل لما له من استخدامات عديدة سواء في العمل أو الدراسة وكذلك للترفيه والتواصل مع الأصدقاء والأقارب من جميع أنحاء العالم، ولكن قامت المصرية للاتصالات بالإعلان عن تعطيل الإنترنت للخطوط الأرضي بعد عدة أيام قليلة وذلك لسبب صادم ومفاجئ، لذلك نقدم لكم تفاصيل هذا الخبر الصادم وكذلك الموعد المقرر لتنفيذ ذلك القرار.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

قامت الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان مسبقاً عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر والتي تم إصدارها في منتصف الشهر الماضي وتلك الفاتورة لاستخدامات ثلاث شهور سابقة عن شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، كما أعطت الشركة فرصة لسداد فاتورة شهر أكتوبر حتى يوم 14 نوفمبر لجميع المستخدمين بدون دفع أي غرامات مالية مع العلم بأنه سوف تبدأ في قطع الخدمة بعد هذا التاريخ لمن لم يسددوا قيمة الفاتورة المستحقة.

غرامات مالية للمتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

تفرض المصرية للاتصالات غرامة لمن يتخلف عن سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 بعد إنتهاء فترة السماح والتي موعدها حتى 14 نوفمبر الحالي، حيث تقدر الغرامة المالية للتأخير بمبلغ 10 جنيهات أي بنسبة 15% من قيمة الاشتراك الربع سنوي الذي تفرضه الشركة، ولكن ذلك كحد أقصى عن ما يقرب من 11 شهر لا غير وبعدها لا توجد أي رسوم إضافية مستحقة.