“خلي بالك وإلا هتتحبس”!!.. مناشدة وزارة الداخلية لأصحاب هذه البطاقات الشخصية بسرعة التوجه للسجل المدني… احذر تكون واحد منهم!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البطاقة الشخصية هي الإثبات الرسمي الذي بحوزة كل مواطن مصري واللازم امتلاكها والحفاظ عليها بحوزتك طوال الوقت لعدم التعرض للمسآلة القانونية والغرامات، حيث شددت وزارة الداخلية على عدة أمور تتعلق بالبطاقات الشخصية للحفاظ على نظام وأمن الدولة ونشر الأمان بين جميع أفراد المجتمع، لهذا السبب نقدم لكم الغرامات المفروضة في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي فور إنتهاء صلاحيتها وأسهل الطرق لاستخراجها.

غرامة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي

تفرض وزارة الداخلية العديد من الغرامات لمن يتأخر عن تجديد البطاقة الشخصية أو عدم استخراجها حيث يتمثل قانون الأحوال المدنية في فرض العقوبات والغرامات التالية:

في حالة بلوغ الشخص 16 عاماً وتأخر أكثر من ثلاث أشهر عن استخراج البطاقة الشخصية سوف يتم فرض غرامة عليه تصل إلى 100 جنية.

بينما عند عدم تغيير البيانات في حالة حدوث أي متغيرات للشخص، يتم دفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنية.

يتعرض الشخص لدفع غرامة عند فقد أو ضياع البطاقة الشخصية وعدم استخراج بدل فاقد لها.

المستندات المطلوبة عند استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

يمكن للشخص البالغ من العمر 15 عاماً و6 أشهر استخراج بطاقة شخصية من هيئة الأحوال المدنية عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية: