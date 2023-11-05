دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يقدم مفاجأة, �م ‏‏‏استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، الجدل بشأن تسبب الاستحمام بالماء البارد في الجلطات

وكتب خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على ” تويتر”: لكثرة السؤال عن مقطع منتشر …نقول ١. الاستحمام بالماء البارد ليس من أسباب جلطة الرأس، ٢.الاستحمام وعدم فرك فروة الرأس ليس من مسببات الجلط

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل الاستحمام بالماء البارد يسبب جلطة الرأس؟.. طبيب سعودي يقدم مفاجأة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.