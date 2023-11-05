إياك تقتله في بيتك!!.. لماذا لا يجب قتل البرص أو الوزغ في المنزل؟.. الإجابة صادمة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص جميع سيدات البيوت على التخلص من تواجد أي نوع من الحشرات الزاحفة والطائرة بمختلف أنواعها في المنزل، وذلك لضمان تواجد بيئة صحية للأطفال بعيدة كل البعد عن جراثيم وميكروبات هذه الحشرات الضارة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة في الحال، لهذا فإنها إن وجدت برص تسرع في قتله على الفور في المنزل لكن هناك من يؤكد خطورة التخلص من البرص وقتله داخل المنزل لمجموعة من الأسباب نعرضها لكم بشكل مفصل في السطور القادمة.

لماذا لا يجب قتل البرص أو الوزغ في المنزل؟

إن من أبرز أسباب عدم قتل البرص أو الوزغ في المنزل هو أن ذلك يتسبب في الإسراع في ملاحقته في كل مكان لأنه سريع للغاية وهو ما سوف يثير الرعب في نفوس الأطفال وسوف يصابون بحالة من الهلع والرعب ولهذا السبب أكدت الدراسات والابحاث أنه لا ينبغي على أى شخص أن يقوم بالقضاء على البرص في المنزل خاصةً أنه غير ضار إلى هذا الحد وليس من الزواحف السامة وهو من الحيوانات المسالمة التي لا يترتب على تواجدها في المنزل خطورة على صحة الإنسان.

كما أن البرص له فائدة كبيرة في مهمة التخلص من الصراصير والبعوض والنمل وياكل كافة الحشرات بمختلف أنواعها والتخلص منه سوف يحرمك من كل هذه الفوائد، كما أن هناك من يعتقد بأن تواجد الوزغ في المنزل فأل حسن.