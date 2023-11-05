«معلومة هتندمي انك متعرفيهاش »!!…. فتاة سعودية قامت بوضع الكولا على شعرها .. في 7 خطوات شاهد ماذا حدث لشعرها !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قامت فتاة سعودية بعمل تجربة جديدة حيث من الممكن ان تكون هذه المفاجأة بالفعل مدهشة وغير مألوفة في عالم العناية بالشعر، إذا كنتِ ترغبين في تحسين جودة شعركِ وتجربة طريقة جديدة وفعّالة، فإليكِ بعض المعلومات حول كيفية استخدام مشروب الكوكا كولا لتحقيق شعر ناعم كالحري، قد تجدين أن شعركِ أصبح ناعمًا وسهل التسريح بعد هذا العلاج، ومن المهم التذكير بأن تكرري هذا العلاج بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج، إذا كنتِ تعانين من مشاكل في فرد الشعر المجعد والخشن، فإن استخدام الكوكا كولا قد يكون حلاً فعّالًا وطبيعيًا لتحقيق شعر أنعم وأكثر نعومة.
ما هي تجربة وضع الكولا على الشعر وما الفرق
أولاً وقبل أن نبدأ، يُفضل دائمًا إجراء اختبار تجريبي على قطعة صغيرة من الشعر أو البشرة للتحقق من أنكِ لا تعانين من أي تفاعل جلدي ثم يمكن أن تتبعي الخطوات التالية:
- قومي بغسل شعركِ بشكل جيد باستخدام شامبو مناسب لنوع شعركِ.
- جففي شعركِ بلطف بواسطة منشفة حتى يصبح رطبًا قليلاً.
- افتحي عبوة الكوكا كولا واسكبيها برفق على شعركِ، تأكدي من توزيعها بالتساوي على جميع أجزاء الشعر.
- قومي بتدليك فروة الرأس وشعركِ بلطف لضمان توزيع المشروب بشكل جيد.
- اتركي الكوكا كولا على شعركِ لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.
- بعد انتهاء الوقت، اشطفي شعركِ جيدًا بالماء الفاتر.
- استخدمي بلسم مرطب لتكملة العناية بشعركِ وتجنب التجعيد.
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