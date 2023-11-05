دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتقد الكثيرين أن قصافة الأظافر تستخدم في تقليم الأظافر فقط والحفاظ على نظافة الأظافر وقصها بإستمرار ولكن ما يجهله الكثيرين أن لها العديد من الاستخدامات الأخرى والفوائد الجبارة لم نكن نعرفها من قبل وسوف تندهش عند معرفتك بمدي أهميتها، حيث تستخدم قصافة الأظافر في مهام عديدة مهمة توفر الكثير من المال والمجهود سوف نتعرف عليها معاً الآن من خلال هذا المقال للإستفادة منها بأكبر قدر ممكن.
الاستخدامات المتعددة والعبقرية لقصافة الأظافر
يوجد العديد من الاستخدامات لهذه الألة الصغيرة التي لم تكن تتوقعها منها ما يلي:
- يمكن استخدام قصافة الأظافر في فتح البرطمانات وزجاجات المياة الغازية بكل سهولة بواسطة الجزء المنحنى من القصافة مما يوفر مبالغ باهظة لشراء فتاحة.
- تستخدم من قبل أصحاب الحرف اليدوية في فصل الأسلاك عن بعضها وثني اسلاك الحديد.
- توجد طريقة عبقرية في استخدام القصافة في تثبيت عيدان البخور بوضعها في الفتحة الصغيرة الموجودة في نهايتها.
- يمكن استخدام القصافة كحامل للموبايل أثناء مشاهدة الأفلام مع تثبيته في الوضع الرأسي.
- يسهل لمحبي أشغال الكروشية الكثير من الوقت عن طريق مد الخيط في الفتحة لمنع فك البكرة.
كيفية العناية بالأظافر
هناك بعض النصائح والارشادات للحفاظ على الأظافر نظيفة وقوية طوال الوقت منها التالي:
- تقليم الأظافر للحفاظ على النظافة الشخصية والقضاء على الجراثيم والميكروبات.
- عدم استخدام الأظافر في فتح الأشياء حتى لا تنكسر وتضعف.
- ترطيب الأظافر دائماً باستخدام مرطب فعال يساعد في حمايتها من التقصف والتلف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “طول عمرك بتستخدمها غلط” 6 استخدامات عبقرية ل “قصافة الأظافر” لا تتوقعها.. كنا بنفكر غلط وطلعت مش للأظافر بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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