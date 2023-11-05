“طول عمرك بتستخدمها غلط” 6 استخدامات عبقرية ل “قصافة الأظافر” لا تتوقعها.. كنا بنفكر غلط وطلعت مش للأظافر بس

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتقد الكثيرين أن قصافة الأظافر تستخدم في تقليم الأظافر فقط والحفاظ على نظافة الأظافر وقصها بإستمرار ولكن ما يجهله الكثيرين أن لها العديد من الاستخدامات الأخرى والفوائد الجبارة لم نكن نعرفها من قبل وسوف تندهش عند معرفتك بمدي أهميتها، حيث تستخدم قصافة الأظافر في مهام عديدة مهمة توفر الكثير من المال والمجهود سوف نتعرف عليها معاً الآن من خلال هذا المقال للإستفادة منها بأكبر قدر ممكن.

الاستخدامات المتعددة والعبقرية لقصافة الأظافر

يوجد العديد من الاستخدامات لهذه الألة الصغيرة التي لم تكن تتوقعها منها ما يلي:

يمكن استخدام قصافة الأظافر في فتح البرطمانات وزجاجات المياة الغازية بكل سهولة بواسطة الجزء المنحنى من القصافة مما يوفر مبالغ باهظة لشراء فتاحة.

تستخدم من قبل أصحاب الحرف اليدوية في فصل الأسلاك عن بعضها وثني اسلاك الحديد.

توجد طريقة عبقرية في استخدام القصافة في تثبيت عيدان البخور بوضعها في الفتحة الصغيرة الموجودة في نهايتها.

يمكن استخدام القصافة كحامل للموبايل أثناء مشاهدة الأفلام مع تثبيته في الوضع الرأسي.

يسهل لمحبي أشغال الكروشية الكثير من الوقت عن طريق مد الخيط في الفتحة لمنع فك البكرة.

كيفية العناية بالأظافر

هناك بعض النصائح والارشادات للحفاظ على الأظافر نظيفة وقوية طوال الوقت منها التالي: