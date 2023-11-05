“يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه”..!! ملعقة “السنبلة”موجوده في كل بيت دور عليها وابقى مليونير!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الملاعق أداة هامه لا غني عنها في كل المنازل في العالم،وتعتبر ملعقة السنبلة من الأساسيات الموجودة في كل بيت مصري، حيث لا يخلو أي بيت مصري من تلك الملعقة التي يعتبرها العديد من الناس علامة أثريه، التي أصبحت حاليا غالية الثمن وتباع بأسعار باهظة للغاية، حيث انتشر منشور لأحد تجار الأسواق القديمة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينص على الآتي “اللي عنده معلقة من دي اشتريها منه بـ500 جنيه.. ياريت اللي عنده يعرفني مهما كانت الكمية”، مما أثار حالة من الجدل متسائلين عن حقيقة بيع تلك المناطق بمبالغ غالية.

في هذا الإطار فقد قال خبير التثمين يحيى الألفي، خلال تصريحات صحفية له، أن ملاعق “سنبلة القمح”، من الملاعق المطلوبة في الأسواق القديمة بالفعل ولكن لم يصل سعرها إلى هذا الحد، مؤكدا أن هذه الأسعار عارية تمامًا عن الصحة،موضحا أن أسعار ملاعق السنبلة لا تزيد سعرها عن 30 جنيها، واضاف الخبير إلى أن هناك الكثير من الملاعق والشوك، والتي تباع بالفعل بأسعار باهظة في سوق الأدوات القديمة، حيث يصل سعرها إلى آلاف الجنيهات ولكنها ليست ملعقة السنبلة بل إنها أنواع نادرة، بشرط يكون عليها العلامة التجارية الفرنسية “كريستوفل” أو “مارلي” في هذا الوضع يمكن أن يصل سعر الطاقم بالكامل إلى 150 ألف جنيه.

تعتبر الملعقة التي تشغل أذهان الناس في مصر،هي معلقة فضية بدء استيرادها في الوطن العربي عام 1970و استمرت حتى عام 1983، وتوفرت الملاعق في المنازل المصرية، بسبب استيراد التجار المصرية لحوالي 30 مليون ملعقة، وتمتاز الملعقة القديمة، بتركيبها الكيميائي الذي يتكون من الحديد والفضه والذي قد منع الملعقة من الصدأ لمدة تصل إلي حوالي 50 عاما واكثر، بالإضافة إلى النقش الرائع لرسمة سنبلة القمح.