دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أسرارالحبة السوداء مع العسل والثوم..خلطة سحرية لأمراض الربووالكحة وعلاج المفاصل والروماتيزم؟,

يعد كلًا من العسل والثوم وحبة البركة من أفضل أنواع الأغذية المفيدة للجسم، حيث أن كل منهم له العديد من الفوائد الصحية والضرورية لجسم الإنسان، وعند إضافة الثوم مع العسل يصبح الخيط مليء بالفوائد الضرورية للجسم.

فوائد العسل الطبيع

يتم استخدام العسل في علاج العديد من الأمراض منذ زمن وخصوصًا عند المسلمين، لأنه قد ذكر في القرآن أكثر من مرة وذكر في العديد من الأحاديث النبوية الشريفة.

وذلك لأهميته وفوائده المتعددة كما قال تعالى (فيها أنهار من ماء غير أسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى).

ويساعد العسل في علاج سوء التغذية لدي الأطفال المصابين ويستخدم في علاج الكحة والربو ويعالج الإرهاق والدوخة.

فوائد الثوم:

للثوم فوائد لا تعد ولا تحصي حيث أنه يستطيع أن يحارب الكثير من الأمراض، ويساعد على تخفيض ضغط الدم وتخفيض الكولسترول في الدم.

ويقي الجسم من الإصابة بأمراض القلب والنوبة القلبية، وتصلب الشرايين.

ويعد الثوم من أهم المكونات الأساسية لتقوية مناعة الجسم وتخليصه من السموم الموجودة به، حيث أنه يستطيع أن يقضي على أغلب المشكلات الصحية كالأنفلونزا، أو البرد والإسهال والحمى والالتهابات.

ويحارب كل من تضخم البروستاتا والسكري، ويقضي على أعراض هشاشة العظام ولكي يحصل الجسم على جميع فوائده فيجب تناوله على الريق.

فوائد خليط الثوم والعسل

يساعد الخليط على تقليل نسبة الكولسترول بالدم ويخفض ضغط الدم المرتفع.

ويتم استخدامه في علاج العديد من الجروح.

يستطيع الخليط محاربة العديد من أنواع الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

ويستخدم في الوقاية من الأمراض المعدية كالأنفلونزا ويساعد على محاربة كل أنواع السرطانات المختلفة.

ويساعد على الحد من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين.

بعض وصفات الثوم والعسل للقضاء على الأمراض وتقوية المناعة

الثوم مع العسل من أكثر العناصر الغذائية القادرة على تقوية المناعة والقضاء على الكثير من الأمراض.

ووصفة الثوم والعسل من أكثر الوصفات التي تساعد على تنشيط الجنس عند الرجال، وغيرها من الفوائد الصحية.

وتتم هذه الوصفة عن طريق فرم ثلاثة فصوص من الثوم ونمزجهم مع ملعقة عسل واحده ويتم تناول هذا المزيج في الصباح على الريق.

هل يعد خلط الثوم مع العسل آمنًا؟

عند أغلب الأشخاص يعد تناول الخليط آمنًا، ولكن بنسب معقولة ولكن الإفراط في تناول الخليط قد يضر الجهاز الهضمي.

ويجب عدم تناوله مع بعض المكملات الغذائية والأدوية، ويجب تجنب زيادته للمرأة في فترة الحمل أو الرضاعة.

فوائد حبة البركة

تتكون من مواد ذات تأثير فعال ولها العديد من الفوائد لما تحتويه من عناصر مفيدة كالحديد والكربوهيدرات والفوسفات والفسفور.

وبها الكثير من المضادات الحيوية التي تقضي على الميكروبات والفيروسات والجراثيم.

وتحتوي الحبة السوداء على مادة الكاروتين التي تحارب السرطان، وتعالج الحموضة ويوجد بها بعض المواد المنبه والمهدئة.

وتحتوي على مواد تساعد على إدرار البول.

ويتم استخدام حبة البركة في علاج الأرق وألا لام الأذن.

وعلاج قمل شعر الرأس.

علاج حالات الربو والكحة.

وعلاج الدوخة.