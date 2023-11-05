هترجع عريس من تاني..استخدم مسمار واحد من القرنفل بهذه الطريقة يجعله أقوى أضعاف الحبة الزرقاء هتبقى أقوى من الأسد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اشتهر نبات القرنفل في العديد من الوصفات والمستحضرات حيث أنه من النباتات التي يمكنك الاعتماد عليها في جميع الأمور الحياتية لانه مفيد جداً وله مفعول قوي وبدأ استخدامه يكثر في أشياء عديدة أيضا، حيث أنه ينمو في الأماكن الاستوائية، كما نستخدمه في الطهي وهي وظيفتها الأساسية فضلا عن الوصفات الطبيعيه للبشره والشعر بسبب رائحته العطرية، وله مفعول في علاج الأسنان وآلام اللثة فهو مفيد لصحة الكبد وضغط و اعتدال مستوى السكر في الدم، فسوف نستخدمه الآن في وصفه طبيعيه للعرسان حتى يعيد لك النشاط والقوة من جديد.

كيفية الإستفادة من القرنفل؟

يمكن خلط عيدان القرنفل مع مشروبك المفضل وهو الشاي أو القهوة عن طريق إضافة بودرة القرنفل في الكوب بعد طحنها جيداً.

ويمكنك تناول مشروب القرنفل مع أضافه الحليب أو القرفه على حسب رغبتك .

كما يمكنك استخدم زيت القرنفل كدهان موضعي على الأعضاء التناسلية، حتى يساعدك في تأخير عملية القذف التي يعاني منها العديد من الشباب ، بالاضافة إلى أنه مفيد في تقويه الانتصاب .

ويجب عليك الابتعاد عن وضع الزيت على هذه الاماكن الحساسه اذا كنت تعاني من ألم أو جروح.

كما تستطيع خلط أي زيت أخر لأن إستعمال الخام غير مخفف يعمل على تهيج الجلد والاماكن الحساسه، فعليك التخفيف من هذا الزيت قبل الاستخدام وخاصة إذا كنت تعاني من حساسيه في الجلد

كما أن القرنفل يساعد على النوم بشكل سريع عن طريق مضغه بعض حبات القرنفل قبل النوم مباشره.

ويمكن غلي المشروب المفضل من القرنفل للقضاء على البكتيريا والطفيليات الضارة.

فوائد القرنفل للاسنان

من فوائد القرنفل أن له تأثير كبير على اللثة لأنها بمثابة مخدر يساعد على علاج آلام الاسنان من الوجع لفترة طويلة، ولكن إذا استمر الألم عليك زيارة الطبيب لمعرفة السبب الرئيسي وعلاجه بشكل طبي،